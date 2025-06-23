Por una rutina sostenible

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Club Tennis Lleida fue el escenario ayer de ‘Legacy Experience’, una innovadora jornada centrada en el entrenamiento funcional y los hábitos de vida saludables que contó con la presencia de la nadadora olímpica leridana Emma Carrasco. El evento, impulsado por el proyecto Strength Legacy, estuvo abierto a todos los niveles de condición física y buscó inspirar a deportistas de todas las disciplinas a mejorar sus rutinas de preparación diarias.

“Queremos ayudar a las personas a mejorar sus hábitos para cuidar mejor el cuerpo y la mente con una jornada de aprendizaje a todos los niveles, no solo el entrenamiento, sino también en la alimentación y otros ámbitos”, explicó Víctor López, uno de los seis integrantes del proyecto Strength Legacy. Esta original iniciativa nació de un grupo de amigos leridanos apasionados por el deporte que buscaban ofrecer “algo diferente a lo que siempre se plantea como entrenamiento” desde una perspectiva más holística, es decir una concepción basada en la integración total.

La jornada incluyó diversas actividades formativas y prácticas para los asistentes. El programa se estructuró en sesiones de entrenamiento de fuerza y resistencia, complementadas con una comida saludable preparada por la chef Chaima. Además, los participantes pudieron asistir a talleres especializados en recuperación y prevención de lesiones impartidos por Vibra Fisioterapia. Uno de los momentos destacados fue la charla sobre hábitos y mentalidad positiva ofrecida por Emma Carrasco junto al equipo de Irradiandotupotencial.

Los asistentes también recibieron un plan de entrenamiento integral personalizado y participaron en sorteos. El evento contó con la presencia de varios influencers de la demarcación de Lleida. “Nuestra idea con la jornada en el CT Lleida es crear impacto y que mucha más gente pueda conocer nuestra forma de trabajar y entender el deporte”, señaló López. El proyecto Strength Legacy se desarrolla principalmente a través de contenido en redes sociales.