El Lleida UA logra siete medallas en el Estatal

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida Unió Atlètica ha logrado un total de siete medallas en el Campeonato de España de atletismo máster celebrado el pasado fin de semana en La Nucía (Alicante). La delegación leridana regresa a casa con un brillante botín compuesto por 2 oros, 3 platas y 2 bronces. Carla Vidal Ibáñez se ha erigido como la gran protagonista del equipo al conquistar las dos únicas medallas de oro para el club. La atleta, que debuta este año en categoría F35, se proclamó campeona de España en las pruebas de 100 y 200 metros lisos, culminando así una temporada excepcional tras haber logrado previamente el bronce en 60 metros y la plata en 200 metros durante el campeonato de pista cubierta.

También destacó la actuación de Felisa Satorres, la atleta de Gualter, que en categoría F55 se alzó con la plata en 100 metros lisos y el bronce en 200 metros lisos. Por su parte, Elisabet Ruz revalidó en categoría F45 los mismos metales conseguidos en pista cubierta: plata en 400 metros lisos y bronce en 200 metros lisos. Josep Obrador consiguió subir al podio con una meritoria medalla de plata en la prueba de 5.000 metros marcha en categoría M50. Completó la participación leridana Josep Maria Esteve, quien finalizó en sexta posición en triple salto en categoría M55.