Shaylee Gonzáles, tercer refuerzo para el Cadí La Seu

El Cadí La Seu ya tiene el tercer refuerzo para la próxima temporada. Se trata de la escolta estadounidense Shaylee Gonzales. Nacida el 2 de mayo de 2000 en Chandler (Arizona), mide 1,78 metros y llega al conjunto urgelense procedente del Panteras de Aguascalientes de México tras una destacada trayectoria universitaria en Estados Unidos y una experiencia reciente en el baloncesto italiano.

Gonzales ha forjado su carrera principalmente en el baloncesto universitario americano, donde brilló primero con los BYU Cougars y posteriormente con los Texas Longhorns. Su palmarés incluye galardones como el de Revelación del Año del Big 12 (2023), dos veces Jugadora del Año de la WCC (2021, 2022) y tres selecciones al Primer Equipo All-WCC (2019, 2021, 2022), entre otros reconocimientos. Durante la pasada temporada, la escolta compitió en la Serie A1 Femenina italiana con el Sassari F, donde promedió 10,4 puntos, 5,1 rebotes y 2,3 asistencias en 22 partidos de temporada regular. Su rendimiento mejoró en los play offs de permanencia, alcanzando una media de 14 puntos en dos encuentros.

La nueva jugadora del Cadí acumuló estadísticas notables durante su etapa universitaria. En su primera temporada (2019-20) con BYU Cougars promedió 17,0 puntos, 5,6 rebotes y 4,1 asistencias. Tras perderse un curso por lesión, regresó con fuerza en 2020-21 manteniendo números similares: 17,8 puntos, 5,3 rebotes y 3,6 asistencias.

Su mejor temporada anotadora llegó en 2021-22, también con BYU, cuando alcanzó los 18,3 puntos de media por partido, acompañados de 5,9 rebotes y 4,5 asistencias. Posteriormente, en sus dos cursoscon Texas Longhorns (2022-24), sus promedios se situaron en 12,7 y 9,4 puntos respectivamente.

Con Gonzales, el Cadí continúa perfilando su plantilla para la próxima temporada. El club ya había anunciado previamente los fichajes de Erika Porter y Marta Morales, así como la continuidad de Regina Aguilar, Anna Palma y Marina Mata. El técnico Isaac Fernández también sigue.