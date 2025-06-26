La Cursa dels Tres Tossals reunirá a 870 personas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La octava Cursa dels Tres Tossals d’Alcoletge se celebrará este sábado (20.30), con una participación récord de 870 personas: 500 en la marcha de 5,5 km y 370 en las dos carreras, de 5,5 y 10 km. El evento destaca por su recorrido singular, que atraviesa los tres cerros del municipio en la carrera larga (el Tossal dels Morts, de la Nora y el Agustinet) y solo los dos primeros en la corta.

Como en las últimas cuatro ediciones, pasará por el interior de una trinchera de la Guerra Civil en el Tossal de la Nora. Además, el recorrido de 5,5 km está adaptado para personas con movilidad reducida, favoreciendo la inclusión. “Hemos cerrado inscripciones con casi 900 personas, lo que es un éxito absoluto”, destacó Joan Lladós, representante de la Associació Atlètica Tres Tossals, responsable de la organización de la carrera junto con el ayuntamiento, que ayer estuvo representado en la presentación oficial en la diputación de Lleida por la concejala de Salut, Anna Martí. La prueba también tendrá un componente solidario, con una recogida de ropa deportiva destinada a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf.