Descenso confirmado

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comunicó ayer, mediante una circular, el descenso administrativo del Lleida CF a Tercera RFEF “por causas económicas”, después de que no lograra pagar, en la fecha límite del 30 de junio, las deudas denunciadas por la plantilla ante la Comisión Mixta AFE-RFEF. El club leridano solicitó una prórroga hasta el 16 de julio —argumentando que al FC Cartagena sí se le ha concedido para hacer frente a los pagos hasta el 31 de julio— que no le fue concedida, a pesar de que el martes se publicó el calendario de Liga de Segunda RFEF y aparecía el nombre del Lleida CF.

La RFEF fijó también el precio de la plaza vacante del Lleida CF que sale a subasta por 288.920,94 euros. Dicha cantidad se corresponde con la suma de las cantidades fijadas como deuda mediante resoluciones de la Comisión Mixta, de las cantidades adeudadas a técnicos, de las deudas mantenidas con la RFEF y de las mantenidas con la respectiva Federación autonómica. En la circular federativa se especifica cómo optar a la plaza vacante, siguiendo en primer lugar los criterios de prioridad para los equipos descendidos deportivamente del grupo III de Segunda RFEF y por el orden en que bajaron. Según la RFEF, cualquier entidad interesada deberá comunicarlo mediante un correo electrónico antes del lunes 7 de julio a las 23.59 de la noche y efectuar el pago íntegro de la cantidad total del precio de la plaza a una cuenta corriente federativa hasta el martes 8 a la misma hora.En este sentido cabe recordar que, según el artículo 119.6 del Reglamento General de la RFEF, tienen prioridad, por este orden los descendidos Cornellà, Peña Deportiva, Alzira, Mallorca B y Badalona Futur. Y en caso de que ninguno de ellos se interesa o no cumpla con las condiciones exigidas para hacerse con la plaza, la opción pasaría a tenerla el Atlètic Lleida, que quedó segundo del grupo de Tercera RFEF de la misma territorial que el club que deja la vacante. También especifica la RFEF que, en el caso de que varios clubes hayan depositado el dinero que vale la plaza, se devolverían los depósitos efectuados a las entidades que tuvieran un peor mérito deportivo que la adjudicada.Finalmente, en caso de que no hubiera ningún interesado en comprar la plaza a 288.920 euros, el precio se reduciría en un 50% (144.460,47 euros) y así sucesivamente hasta llegar a una cuarta fase, en la que no debería efectuarse ningún pago.

A partir de ahora, el club podría seguir compitiendo en Tercera RFEF, pero la pesada losa de la deuda millonaria no desaparece y, en una categoría aún menor, no resulta improbable que los actuales gestores optaran por la liquidación.

❘ Lleida ❘ Tras conocerse el comunicado oficial de la RFEF, la Paeria emitió una nota en la que señala: “Una vez se ha hecho público el descenso por causas económicas del Lleida CF, la Paeria convocará a los representantes del club para conocer su hoja de ruta, realizar las valoraciones oportunas y tomar las decisiones que procedan. El Ayuntamiento de Lleida mantiene el deseo de que la ciudad cuente con un club de fútbol de referencia y reafirma la voluntad de diálogo y mano tendida que manifestó a los representantes del Lleida CF en el encuentro del 20 de junio.La Paeria lamenta la situación tanto por la historia del club como por la afición y los sentimientos que despierta”. Habrá que esperar también si en los próximos días el club azul convoca alguna rueda de prensa o cuáles son sus planes tras consumarse este descenso administrativo.

Las redes sociales fueron ayer un clamor con socios y aficionados lamentando con dolor este desenlace del club. También hubo reproches a los actuales gestores bajo la presidencia de Luis Pereira por haber llevado a la entidad al precipicio. Cuentas oficiales de muchos clubes catalanes y también de algunos del resto del Estado y aficionados de estas entidades también quisieron mostrar su afecto al Lleida CF, en ocasiones poniendo un simple emoticono con un corazón azul.