Dominio foráneo en Aran

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

Las calles de Vielha volvieron a vibrar tres años después con la llegada a meta de los ganadores de la VDA, la distancia reina de la trail HOKA Val d’Aran by UTMB® cuyas dos anteriores ediciones tuvieron que cancelarse en plena disputada por las inclemencias meteorológicas. La prueba tampoco estuvo exenta este año de incidencias, ya que la organización optó por un recorrido alternativo debido a las previsiones de lluvia y tormentas que podían poner en peligro la seguridad de todos los participantes, voluntarios, personal de apoyo y público asistente, de ahí que la prueba pasó de sus 163 kilómetros originales con 10.000 metros de desnivel positivo a 142 y 7.250.

Ya desde la salida, que se tomó a las 16.00 horas del viernes desde Vielha, los 652 participantes tuvieron que soportar una intensa lluvia. A las 8:25 de ayer, tras 16 horas, 25 minutos y 48 segundos de recorrido, el francés Arthur Joyeux-Bouillon tocaba la campana convirtiéndose en el tercer campeón en la historia de esta prueba. “Estoy muy contento, muy emocionado, porque es increíble venir aquí y tocar la campana. Es impresionante correr toda la noche por la Val d’Aran”, señaló el atleta galo. El segundo puesto fue para el argentino Santos Gabriel Rueda, que completó el trazado en 16h.53:56, mientras que el alicantino Arnau Seguí completó el podio (17h.13:03).

En la categoría femenina la ganadora fue la belga Laura Van Vooren, con un tiempo de 20h.26:37. “Estoy muy feliz porque solo quería venir a la carrera y darlo todo, y así fue. Hoy —ayer— es el mejor día de mi vida deportiva”, indicó la corredora de Bélgica. Tras ella entró en meta la china Yuanyuan Wu, en un tiempo de 20h.38:22, que también se mostraba emocionada. “Solo quería terminar y estoy muy feliz. No tenía nada de confianza en mí misma. He estado recuperándome de una lesión durante un año y he sufrido mucho. Solo quería que terminara. Pero finalmente peleé por mí misma y me gané a mí misma. Es mi tercera vez aquí, amo tanto la Val d’Aran que ahora soy local, me he mudado aquí. ¡Gracias Vielha!”, confesaba emocionada la cuarta finalista de la CDH en 2024 y quinta de la PDA en 2023. La rumana Anva Cinde completaba el podio en 22h.11:23. “Hace dos semanas me rompí el radio y he corrido con un bastón y con un brazo. Quedar en tercera posición ha sido una sorpresa. Vine con un top 10 en mente para ir a Chamonix. Me dolía todo, pero cada vez que veía a mi familia se me iban los dolores”, señaló.

Ayer también se disputó, en el Pla de Beret, las carreras SKY, de 15 km y 800 metros de desnivel. El primer puesto fue para el valenciano Álex García Carrillo, que cruzó la meta en 1h.11:30. Le acompañaron en el podio Adrián Ivars, que entró casi 5 minutos después (1h.15:52), y Andrés García Blanco, que lo hizo con seis minutos de retraso. En la categoría femenina Rosa Lara Feliu fue la más rápida (1h.24:43), seguida de Núria Tarragó, campeona de la SKY en 2024 (1h.33:17), y Cristina García (1h.34:19). La SKY Promesas, para edades comprendidas entre 16 y 19 años, la ganaron Flavien Brulin y Judith Soriano.