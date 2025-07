El leridano Pol Cervera (Torrefarrera, 19-9-1998) se ha proclamado campeón de la Copa de Regiones UEFA formando parte de la selección de Aragón, en lo que considera que ha sido “una experiencia única que se me quedará para toda la vida”. Se trata de un torneo que juegan selecciones territoriales de los diferentes países europeos formadas por futbolistas no prefesionales, que compitan como máximo en Tercera RFEF. “Nos hemos sentido como si fuéramos profesionales, con autobuses que nos llevaban a los sitios, con muchos detalles a los que no estamos acostumbrados”, explica. En la selección también había jugadores del Fraga y del Binéfar. Pol Cervera lleva seis temporadas jugando en el Tamarit.

La competición consta de varias fases, la primera de las cuales comenzó en diciembre de 2023 y en ella Aragón superó a Canarias y Galicia, jugando los cuartos de final en enero de 2024 ante Madrid, a la que ganaron 2-1. El siguiente paso fue la Final Four española, en marzo de 2024, en la que superaron a Andalucía, Castilla La Mancha y de nuevo a Galicia. La primera fase internacional se jugó en Bulgaria en noviembre de 2024 y Aragón quedó en primera posición, superando a los campeones de Bulgaria. Moldavia y Bielorrusia. El título se lo jugaron del 23 de junio al 1 de julio pasado en una Final en San Marino, con ocho equipos en dos grupos. Aragón se enfrentó a los campeones de Serbia, San Marino y República Checa. En la final superaron por 1-0, en el último minuto de la prórroga, al campeón polaco.

Explica que “he tenido que pedir 15 días de vacaciones en el trabajo, pero ha valido la pena”.