Preacuerdo del Hiopos con Krutwig para volver a Lleida

El Hiopos Lleida ha llegado a un preacuerdo con Cameron Krutwig para su regreso al Barris Nord un año después de su marcha. El estadounidense, que ayer causó baja oficialmente del Palencia junto a otros seis jugadores, estaba en la órbita del club leridano desde hace semanas, como ya avanzó SEGRE, y tras confirmarse el fichaje de Diagne y la renovación de Paulí, la dirección deportiva ha intensificado las negociaciones para la incorporación del estadounidense, que podrían cerrarse en breve.

El jugador de Illinois, que reforzará la posición de ‘cinco’ con unas características totalmente diferentes a las de Diagné, ocupará la segunda plaza de extracomunitario –la otra es para James Batemon–, aunque el club no descarta que avanzada la temporada pueda conseguir la nacionalidad croata y convertirse en jugador comunitario, aunque está sumamente complicado.

Krutwig dejó huella tras su paso hace dos temporadas por el Força Lleida, convirtiéndose en una de las piezas claves del ascenso a la Liga ACB. Llegó a principios de noviembre de 2023 procedente del Real Betis y su irrupción fue inmediata, destacando por su gran visión de juego y su facilidad para asistir, además de su poder reboteador. De hecho, el club ya intentó infructuosamente la pasada temporada incorporarlo para paliar los problemas para encontrar un ‘cinco’ de garantías, pero el estadounidense prefirió en ese momento seguir en el Palencia, con el que logró clasificarse para la Final Four de ascenso, cayendo en semifinales ante el Fuenlabrada.

Esta última campaña ha jugado un total de 43 partidos, con una media de casi 25 minutos en pista y unos promedios de 11,2 puntos, 6,8 rebotes, 2,1 asistencias y 16 de valoración, unas cifras muy parecidas a las que había firmado la temporada anterior defendiendo la camiseta del Força Lleida.

Con su fichaje, que podría hacerse oficial esta misma semana o a principios de la siguiente, el Hiopos Lleida tendría bien cubierta la posición de ‘cinco’, curiosamente, la que tantos problemas le acarreó la temporada anterior. Queda en el aire la renovación de Oriola, que en teoría debería completar la posición de ‘cinco’, pero las negociaciones están ahora mismo estancadas. De hecho, el club no le incluyó en el derecho de tanteo y no descarta buscar una alternativa si no hay pronto una respuesta a la oferta de renovación presentada, de una temporada con opción a una segunda.

El Robles estará en el grupo B de la Liga Femenina 2

La FEB confirmó ayer la inscripción del Robles Força Lleida en la Liga Femenina 2 2025-2026 después de presentar toda la documentación y cumplir con los requisitos necesarios, incluidos el aval. El equipo leridano volverá a cambiar de grupo y este año estará en el B, donde se encuentran los equipos de la parte norte de la península, concretamente gallegos, cántabros y vascos. No obstante, ha eludido a los canarios y baleares y tendrá a cuatro rivales catalanes.