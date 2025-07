La leridana Ona Baradad, del Barça al Espanyol: “quiero coger experiencia en la máxima categoría”

El RCD Espanyol anunció ayer el fichaje de la delantera leridana Ona Baradad (Rosselló, 16-4-2004), que deja el FC Barcelona tras cinco temporadas en el filial y alguna aparición en el primer equipo en busca de un mayor protagonismo en la Liga F. La extremo se incorpora al conjunto blanquiazul con una trayectoria muy prometedora.

Llegó a debutar con el primer equipo del Barça en un partido de la Champions ante el Hoffenheim alemán, pero las lesiones frenaron su progresión en las últimas campañas y tan solo pudo disputar doce encuentros oficiales con la primera plantilla. “Estoy muy ilusionada. He querido buscar otros retos y tener una oportunidad y el Espanyol me la ha dado. El objetivo es coger experiencia en la máxima categoría”, explicó en declaraciones a este diario.

No obstante, quiso dejar claro que a pesar de irse del Barça “le estoy muy agradecida y he estado muy a gusto”. De sus inicios en el AEM guarda un especial cariño porque formó parte del equipo infantil femenino dirigido por el recordado Dani Rodrigo que ganó una Liga de chicos y fue noticia en la prensa mundial.

“Él apostó y marcó el camino para el fútbol femenino y por eso el AEM ha crecido mucho. Ojalá un día pueda ascender a la Liga F”, señaló Baradad. Resulta significativo que las cuatro leridanas que están actualmente en la máxima categoría (la azulgrana Alba Caño, Andrea Gómez en el Granada, Laura Martí en el Eibar y la propia Baradad en el Espanyol) formaran parte de aquel inolvidable equipo.

Baradad inicia una nueva etapa tras haber sido campeona del Europeo sub-19 con la selección española. “Quiero aprovechar esta oportunidad. Debuté con el primer equipo del Barça, me lesioné y estuve un año parada hasta que me recuperé y estaba en el B, donde me he llegado a enfrentar en Liga al AEM”.

Renovada Vero Herrera

Por otra parte, el AEM anunció ayer la renovación de la central internacional por Venezuela, Vero Herrera, que está disputando la Copa América.