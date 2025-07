Anna Simona y Jan Vicente alcanzan la final en el Mundial júnior de Foix

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Anna Simona y Jan Vicente, ambos del Cadí Canoe Kayak de La Seu d’Urgell, fueron los mejores leridanos ayer en la cuarta jornada del Campeonato del Mundo júnior y sub-23 de eslalon que se está disputando en el canal francés de Foix. Los dos palistas urgelenses lograron acceder a sus respectivas finales de canoa júnior, Simona, que fue bronce por equipos en el Europeo de 2023, con el séptimo mejor tiempo en las semifinales y Vicente, que en este certamen ya se había colgado la medalla de plata en C1 júnior por equipos, con el octavo registro.

No obstante, en la lucha por las medallas estuvieron lejos de sus marcas y se quedaron fuera del podio. Simona acabó novena y Vicente duodécimo después de saltarse la puerta número trece que ya le dejó sin opciones a medalla. El título femenino se lo llevó la checa Markela Stepankova, seguida de la alemana Neele Krech y la británica Zoe Blythe-Shields. En la categoría masculina venció el irundarra Oier Díaz, del Santiagotarrak, por delante del esloveno Ziga Hocevar y del francés Titouan Estanguet.

La de Díaz no fue la única medalla del equipo estatal en la jornada de ayer, ya que el donostiarra Álex Segura, del At. San Sebastián, se colgó el bronce en C1 sub-23, categoría en la que tomó parte otro leridano, Marc Vicente, que no pudo acceder a la final de C1 sub-23 al acabar decimonoveno la semifinal.

Hoy arranca el kayak cross con seis leridanos en liza.