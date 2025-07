Roger Lamesa, director deportivo del AEM: “Debemos explotar más la marca AEM Lleida”

Roger Lamesa (Lleida, 6-8-1990) ha regresado al AEM como director deportivo, una nueva faceta para él ya que, como confiesa en la entrevista, lo que le gusta es entrenar y es a lo que se dedicará en cuanto le surja una oferta que le seduzca. Sus inicios en los banquillos fueron en la base del Lleida Esportiu (2016-17), se embarcó después en toda una aventura en el fútbol indio dirigiendo al Pune City (2017-2018) para encauzar a continuación su carrera en el fútbol femenino. Tres temporadas exitosas en el AEM (2018-21), con ascenso a Liga Reto Iberdrola incluido, le llevaron al Granada con el que ascendió y logró la salvación en Liga F (2021-24). Su último banquillo fue el del histórico Levante (2024-25).

¿Explique cómo ha sido eso de volver al AEM?

Bueno, todo nace cuando estaba en el Levante. Allí, junto con el que era el director deportivo en ese momento, decidimos hacer el curso de dirección deportiva en Madrid. Cuando dejo mi etapa en el Levante y vuelvo a Lleida, evidentemente, sigo vinculado al AEM, haciendo un seguimiento del equipo. Durante esa etapa, el presidente (Paco García), me dice que le gustaría que volviera al club, y me pregunta: “¿Dónde te ves más, como entrenador o en dirección deportiva?” Claro, a mí evidentemente me gusta entrenar, y creo que mi sitio es el césped, porque disfruto siendo entrenador. Pero a raíz de hacer este curso y como existía la posibilidad de volver al AEM, era la oportunidad de regresar a casa y entrar en la dirección deportiva de un club que lleva dos play offs consecutivos. Mi etapa en el AEM como entrenador la doy por cerrada.

¿Y cómo se ha encontrado el club con respecto a cómo estaba cuando se marchó?

Tengo sentimientos encontrados. Por una parte, siento orgullo al ver, como entrenador, lo que ha venido después. Óscar (Cobacho) hizo un trabajo muy bueno. En ese partido clave contra el Femarguín logró salvar al equipo, porque ese partido era decisivo: si no entraban en esa nueva categoría, el AEM probablemente habría desaparecido del profesionalismo. Así que logró asegurar la plaza. Después vino la etapa de Rubén (López), que ha sido muy exitosa a nivel deportivo. Personalmente, creo que ha sido el mejor entrenador que ha tenido el equipo en su historia. Los resultados están ahí: dos play offs y uno que casi se logra en la última jornada. A nivel de club, ha habido un crecimiento brutal gracias a ese trabajo. Pero también hay una carencia importante: actualmente no hay ninguna jugadora de la provincia en el primer equipo. Cuando nos marchamos, dejamos el equipo con 15 jugadoras de Lleida. No es un tema económico, sino de identidad y eso se ha perdido. Tenemos que recuperarlo.

¿Y cómo piensa hacerlo?

Se ha intentado repatriar jugadoras, pero eso es muy complicado. Así que la idea es potenciar el talento de aquí y volver a traer a Lleida a gente próxima al club. Como ha pasado con Inés Faddi, que volvió el año pasado. Es de Zaragoza, estuvo en la anterior etapa en el club, y será una de las nuevas capitanas del equipo. Desde la dirección deportiva creemos que es una persona muy identificada con el club. Estaba bien en el Granada, pero sentía los colores del AEM desde la distancia. Repatriar a este tipo de jugadoras de proximidad es fundamental.

Después de la gran temporada del equipo se producirá una remodelación importante. ¿Qué perfiles de jugadoras ha priorizado?

La clave es la identidad. Hasta ahora, el AEM tenía que rehacer el equipo cada año. Este año, por suerte, de las 11 jugadoras más utilizadas, 8 siguen. En los últimos años, el máximo que se había conseguido eran 4 o 5. Así que poder retener a esas 8 titulares es muy importante. Y a partir de aquí, hemos buscado jugadoras con muchas ganas. Gente que ha estado muy cerca del ascenso a Primera y que ahora quiere vivirlo aquí en Lleida.

¿No cree que faltan instalaciones e infraestructuras que pongan en valor lo que está haciendo el fútbol femenino del AEM?

Sí, es evidente. Y creo que, al final, cada año hay más campos de césped natural en nuestra categoría. Y no es solo el césped como tal, sino también los vestuarios, el día a día que genera un club de fútbol profesional. No sé hasta cuándo podremos sostener eso. El otro día escuchaba que hay debate sobre si la Federación Española aprueba que el AEM juegue en el Camp d’Esports. Y el AEM ya tiene, desde el año pasado, lo que la reglamentación exige: tener un campo uno y un campo dos por si algún día pasa algo con el campo uno. Nosotros tenemos el Camp d’Esports. Por lo tanto, la Federación Española tiene más que aprobado que, si un día pasa algo en el Recasens, tú puedas tener un campo donde jugar y competir. El AEM puede jugar en el Camp d’Esports como segunda instalación.

El AEM femenino es ahora mismo el equipo del fútbol leridano que se encuentra en una categoría más alta. Quién lo hubiese dicho hace unos años...

Y me da pena. Me duele ver que Lleida está en esta situación, o que el fútbol de Lleida está en esta situación. Me duele porque yo quiero a la Unió Esportiva Lleida y quiero a cualquier equipo que vista de azul y blanco y juegue en el Camp d’Esports. Al mismo tiempo, somos plenamente conscientes de que debemos seguir trabajando la marca AEM y explotarla aún más a nivel de Lleida en general.

¿Ese sería uno de los grandes objetivos del AEM en los próximos años?

Ese es, de hecho, el principal objetivo. Pero para conseguirlo, las niñas de Lleida y de la provincia deben poder jugar con el nombre de Lleida. Por eso somos AEM Lleida. Y que, el día de mañana, no recuerden solo los nombres de los referentes masculinos con los que yo crecí cuando jugaba en la base del Lleida. Queremos que también puedan crecer con referentes femeninos. Hay una carencia de visión de ver que podemos dar una salida real a las niñas de aquí. Siempre se habla mucho de crear oportunidades para que los chicos puedan llegar lejos. ¿Y las niñas? ¿Por qué no?

¿Piensa que el AEM está infravalorado?

Y ahora, encima, con algo tan único como es la celebración del centenario del club. Estamos hablando del club que fue embrión de la Unió Esportiva Lleida. No olvidemos que, ahora que hay esa carencia en el Camp d’Esports, a nivel de fútbol en Lleida, el fútbol femenino es quien representa ese amor por la ciudad y por la historia de la UE Lleida. Llevamos los mismos colores, y en su momento formamos parte de la fundación de ese club. Ahora incluso tenemos una camiseta conmemorativa del centenario, con el logo gráfico de la Seu Vella, para reafirmar que no somos simplemente AEM. Somos AEM de Lleida.