Peligra la disputa del Joan Gamper en el Camp Nou

Las obras de la primera y segunda gradería del Spotify Camp Nou no estarán acabadas a tiempo. - FCB

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La disputa del Joan Gamper en el Spotify Camp Nou el próximo 10 de agosto está prácticamente descartada, ya que el FC Barcelona aún está pendiente de recibir la autorización del ayuntamiento para reabrir parcialmente el estadio, una concesión que se antoja improbable debido al estado de las obras. El consistorio aprobó la semana pasada la modificación de la licencia de obras y actividades del Camp Nou, el primero de los dos permisos necesarios para que el equipo azulgrana pueda volver a jugar en su estadio, pero debe pronunciarse entre hoy y mañana sobre la concesión de la licencia de primera ocupación, para la cual es necesario que se hayan acabado las obras de esta primera fase.

La solicitud inicial contemplaba una fase provisional con 62.000 asientos disponibles en la primera y segunda gradería. No obstante, ante la imposibilidad de cumplir con esos plazos, el Barcelona propuso abrir únicamente la tribuna y el gol sur, manteniendo cerrados el gol norte y el lateral, cuyos accesos están menos avanzados. Sin embargo, esta sectorización, con un aforo aproximado de 30.000 espectadores, no estaba contemplada en el plan original y no gusta al ayuntamiento.

Ante este escenario, la opción de disputar el Gamper ante el Como de Cesc Fàbregas en el Spotify Camp Nou está muy en entredicho, por lo que el club, según apuntó ayer Esport3, valora trasladar el duelo al Estadi Johan Cruyff, ubicado en los aledaños de la Ciutat Esportiva Joan Gamper y con una capacidad para 6.000 personas, dado que el recinto que ha venido utilizando hasta ahora para sus partidos oficiales, el Estadi Olímpic de Montjuïc tiene muchas fechas ocupadas por la celebración de conciertos musicales.

El siguiente objetivo será conseguir la Licencia de Primera Ocupación para el primer encuentro de Liga como local el sábado 13 o domingo 14 de septiembre ante el Valencia en la cuarta jornada. El estreno en la Champions League en el Spotify Camp Nou dependerá del sorteo del 28 de agosto para saber si el Barça debe jugar en casa en la primera jornada (16, 17 o 18 de septiembre) o en la segunda (30 de septiembre o 1 de octubre). Según la normativa de la UEFA, toda la ‘fase liga’ de la máxima competición continental debe disputarse en el mismo estadio. En el Estadi Olímpic hay conciertos hasta el 12 de septiembre (el compositor Post Malone).