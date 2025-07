Augé vuelve a competir 30 años después de retirarse

El leridano Eric Augé, de 47 años, tomará parte desde hoy y hasta el sábado en la prestigiosa Red Bull Romaniacs, la prueba de enduro más dura del mundo, que se disputa en la ciudad de Sibiu, en Transilvania (Rumanía). Será su regreso a la alta competición después de casi 30 años retirado de las carreras a nivel profesional y sin apenas entrenamiento. Toda una aventura.

En sus inicios, el piloto de Oliana llegó a formar parte de la selección española de enduro y se alzó con un título estatal de la categoría júnior en 1996, pero una lesión y problemas de visión le obligaron a abandonar la práctica profesional de manera prematura. Desde entonces ha aparcado por completo el pilotaje, salvo alguna prueba esporádica y una fugaz reaparición el año pasado en el Campeonato de Catalunya de la disciplina, para dedicarse de lleno a la mecánica.

Capitanea el equipo WP Eric Augé integrado por varios pilotos nacionales y extranjeros que compiten en el Estatal y el Mundial de Enduro, cubriendo también la asistencia a otros pilotos en ambos campeonatos y en otras pruebas como los Seis Días Internacionales y la Romaniacs, además de ser el importador en España de las suspensiones WP del grupo KTM. Ahora, a sus 47 años, ha decidido correr una de las pruebas emblemáticas del mundo del enduro y, además, sin apenas entrenamiento. “Hace dos años recuperé las ganas de correr y la Romaniacs es una prueba que siempre me ha gustado. El año pasado no pude pero esta vez me inscribí y ya no había vuelta atrás”, explica el leridano, que no le preocupa la falta de preparación. “Apenas he entrenado con la moto, pero no me preocupa. Voy con el objetivo de acabar, nada más”, aseguró el de Oliana.