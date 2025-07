Òscar Rubio liderará al Lleida en Tercera Federación

El leridano Òscar Rubio será el líder emblemático de la nueva etapa del Lleida CF en Tercera RFEF. Tal como avanzó Ua1 y pudo confirmar este diario, el veterano lateral de 41 años será uno de los integrantes de la plantilla que está confeccionando Jordi Cortés para afrontar la nueva temporada. Aunque el adjunto a la presidencia, Marc Torres, señalaba que “falta un pequeño fleco”, reconocía que “en un 99% podemos decir que Òscar Rubio seguirá con nosotros la próxima temporada”. De hecho, el club tiene previsto presentarlo el lunes coincidiendo con el inicio de la pretemporada. Se trata de un futbolista especial por muchas razones. Es hijo de una de las leyendas del Camp d'Esports como fue Miguel Rubio, que militó toda su carrera en las filas de la UE Lleida, desde 1982 hasta su retirada, en 1996, liderando el ránking de partidos disputados con 538 –entre ellos los de la temporada de Primera división 1993-94– y luego fue también entrenador del equipo azul. Òscar fue canterano de la extinta UE Lleida y ha jugado en el primer equipo en tres etapas distintas tras militar en diferentes equipos, incluyendo una temporada en Rumanía. Sus últimos partidos en activo –él se encuentra bien físicamente– quiere hacerlos en el club de su vida.

Por otra parte, hoy será presentado Jordi Cortés como nuevo entrenador del equipo, después de que la pasada temporada se incorporara iniciada la segunda vuelta para ejercer de ayudante de Iñigo Idiakez. Todos estos movimientos del Lleida CF significan que, aunque todavía no tiene la notificación oficial de la RFEF, no habrá problemas para su inscripción en Tercera. Marc Torres confirmaba ayer a este diario que está presentado el aval de 121.000 euros, así como los certificados de la iluminación y el césped del estadio como requiere la RFEF. “Me han dado extraoficialmente el OK y en los próximos días recibiremos la validación. Jugaremos en Tercera”, afirmó Torres.

Además de la primera plantilla, el club intenta reconstruir la base. “Tendremos un Juvenil y los equipos que podamos. Utilizaremos el Annex”, dijo Torres, después de perder el convenio con Institució Terraferma y la posibilidad de ir a Gardeny, tras llegar a un acuerdo este club con el Atlètic Segre. Torres confía en poder cubrir el presupuesto en torno a los 600.000 euros, aunque no han recibido todavía la aprobación del concurso de acreedores que daría oxígeno y tiempo al club para buscar una viabilidad económica. También se está creando un consell social con representantes de las peñas, abonados y exjugadores del club.

Nuevo encuentro de exjugadores del club azul

total de 17 exfutbolistas de la UE Lleida de diferentes épocas volverán a reunirse hoy en la cuarta “Trobada/Dinar de La Quinta Lo Pacheco” al Restaurant del Tòfol. Son Pascual, Andrés Escolà ‘Bibi’, Tòfol, Iglesias, Carrio, Camarero, Mora, Bosch, Marín, Reig, Aniano, Jaimejuan, Viladegut, Cortés, Puig Solsona, Miguel Rubio y Lluís Elcacho, además de Miquel Genís quien durante muchos años formó parte del staff del primer equipo incluyendo las temporadas del ascenso a Primera y la estancia en la máxima categoría. Los más veteranos son Mora y Bibi con 78 años y el más joven Lluís Elcacho, con 61.