Nueve leridanos compiten en el Europeo júnior y sub-23

Un total de nueve leridanos toman parte desde hoy y hasta el domingo en el Campeonato de Europa júnior y sub-23 de eslalon en aguas bravas, que se disputará en el canal esloveno del Solkan. Serán tres chicas y seis chicos los que formarán parte de las selecciones españolas que lucharán por medallas, como ya hicieron unas semanas atrás en el Mundial de la categoría que se celebró en Foix (Francia).

El Cadí Canoe Kayak de La Seu d’Urgell volverá a ser la entidad que más palistas aportará con cinco, tres de ellos en la categoría júnior, Jana Planes, Anna Simona y Jan Vicente, y dos en sub-23, con Marc Vicente y Manel Contreras. Le sigue la Associació Esportiva Pallars con tres representantes, todos ellos júniors, Jana Belmonte, que se estrena este año a nivel internacional, Dídac Foz y Faust Clotet. El noveno leridano participante será el palista del Mig Segre de Ponts Miquel Farran.

Muchos de ellos ya saben lo que es subir al podio en un gran acontecimiento internacional, alguno incluso lo logró de forma reciente. Manel Contreras se colgó el bronce en el pasado Mundial de Foix, donde Anna Simona se hizo con el oro en los Trails de Kayak Cross. También subieron al podio mundialista, aunque en la modalidad de equipos, Faust Clotet, Dídac Foz y Jan Vicente. Con anterioridad, Faust Clotet y Miquel Farran se proclamaron el año pasado campeones del mundo y de Europa, respectivamente, de Kayak Cross.

En este Europeo de Solken, que hoy arranca con la disputa de las eliminatorias de kayak individual y las finales de patrullas, donde se dirimirán las primeras medallas del certamen, acuden otros dos representantes leridanos, ambos en el cuerpo técnico, Jordi Cadena y el exolímpico Carles Juanmartí, que ejerce de jefe de equipo. “Venimos de conseguir diez medallas a nivel de selección en el Mundial, así que el listón está muy alto y no será nada fácil repetirlo, pero tenemos muchos palistas que parten con opciones de subir al podio, tanto individual como por equipos”, apuntó el entrenador de La Seu d’Urgell, que fue claro al afirmar que “tenemos que seguir siendo ambiciosos y buscar la misma tendencia”.