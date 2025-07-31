El francés Leon Marchand pulveriza el récord del mundo de los 200 estilos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El francés Leon Marchand, el indiscutible ‘rey’ de la natación mundial, solo necesitó una prueba para acaparar todos los focos en los Mundiales de Singapur, al pulverizar ayer el récord del mundo de los 200 estilos con un tiempo de 1:52.69. Marchand no solo rebajó en 1.31 segundos la anterior plusmarca universal, en posesión del estadounidense Ryan Lochte desde 2011, sino que se convirtió en el primer nadador en la historia en romper la barrera de los 1.53 minutos en la prueba corta de estilos.

Un crono que reflejo mejor que nada la condición de Leon Marchand, que cumplió 23 años el pasado mes de mayo, como el nadador más completo del panorama internacional. El nadador francés, ganador de cuatro oros en los pasados Juegos de París, tendrá la oportunidad de volver a rebajar el récord hoy en una final de los 200 estilos en la que partirá como el máximo y único favorito para colgarse el oro.

Menos sorprendente fue la victoria de la australiana Mollie O’Callaghan, vigente campeona olímpica, que se colgó la medalla de oro en la final de los 200 libre con una marca de 1:53.48. Un segundo menos que la china Bingjie Li, plata en estos Mundiales en los 400 libre, que arrebato por 15 centésimas la segunda plaza a la estadounidense Claire Weinstein.