Luz verde al concurso de acreedores del Lleida CF

Marc Torres, en la rueda de prensa que anunció el concurso de acreedores y la continuidad del club. - MAGDALENA ALTISENT

El Juzgado de lo Mercantil de Lleida admitió ayer a trámite la solicitud de concurso de acreedores voluntario del Lleida CF, un paso imprescindible y necesario para que el club pueda recibir ingresos y desbloquee su actividad ordinaria.

De hecho, ayer mismo el abogado Luis Alberto Mir, de Advocats Centre Gestor, fue designado como administrador concursal de la entidad y, tras aceptar el cargo, será el encargado de supervisar la actividad económica del club a partir de ahora. El último escollo para que el concurso esté activo al cien por cien y el club pueda quedarse con los ingresos es que el juez autorice la suspensión de los embargos y que estos queden congelados mientras dure el proceso. Además, el Lleida CF también ha solicitado al juez que agosto sea un mes hábil (normalmente los juzgados no operan) para que el proceso no quede bloqueado en caso de que el club requiera alguna otra cuestión procesal.

Una vez aceptado el concurso, una de las primeras acciones que pretende activar el club es la campaña de abonados, de la que dará más detalles próximamente para abrirla cuanto antes al público, ya que la entidad espera cubrir una buena cantidad del presupuesto (de 600.000 euros) con los abonos. De hecho, espera al menos alcanzar los 3.000 carnets de la pasada temporada para cumplir con sus previsiones presupuestarias. Además, la entidad también se quedará los ingresos por patrocinios y la venta de las camisetas, que también se anunciarán pronto.

El Lleida CF presentó el concurso el 11 de julio, como paso imprescindible para mantenerse con vida. Desde entonces, restaba en compás de espera, aunque formó una plantilla, con Jordi Cortés como entrenador, que jugará su primer amistoso mañana (19.00) ante el Atlético Monzón, con entrada gratuita en el Isidro Calderón.

A la misma hora, a partir de las 18.30, está previsto que se dispute el Andorra-Europa en el Camp d’Esports, un partido que se disputará en el estadio leridano como gesto de solidaridad con el Lleida CF, que recibirá el ingreso íntegro de la taquilla.