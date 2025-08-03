Bernat Erta, campeón de España en 400 metros

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El atleta leridano Bernat Erta, del FC Barcelona, se proclamó ayer campeón de España en 400 metros, en la penúltima prueba de la segunda jornada de los campeonatos estatales que se están disputando en Tarragona. En la carrera que cerraba el programa, la final femenina de la misma distancia, también había presencia leridana, aunque Berta Segura, atleta independiente, finalizó en séptima posición. En la jornada matinal Mariona Armero y Carla Cagigàs, anbas del Lleida UA, disputaron las ronda previas de los 200 metros. Armero pasó por tiempos a las semifinales que se disputan hoy, mientras que su compañera se quedó fuera.

Bernat Erta, que el día anterior se había clasificado para la final con el mejor tiempo, 45.36, partía como favorito y lo demostró colgándose la medalla de oro y proclamándose por segunda vez campeón estatal de los 400 metros. La anterior ocasión había sido en 2020. Pero lo hizo en un final ajustadísimo. Logró el título con un tiempo de 45.45, mientras que la medalla de plata fue para Markel Fernández, del Alcampo Scorpio 71, que paró el crono en 45.47, su mejor marca personal que, no obstante, no le valió para descabalgar al leridano de la primera posición. La medalla de bronce fue para David García, del At. Badajoz, con 45.73.

Tras la carrera, en declaraciones a Esport3, que retransmite el Campeonato, Bernat Erta dijo que hacía una valoración “muy buena” de su participación en la competición. “Ha sido un campeonato increíble. He gestionado bien la presión de salir como favorito y estoy muy contento porque han sido dos carreras muy rápidas en dos días consecutivos”.

En la final femenina Berta Segura fue séptima con un tiempo de 53.89, mientras que el título fue para Paula Sevilla, del Playas de Castellón, con un crono de 50.83, récord de los campeonatos. La medalla de plata fue para Blanca Hervás, del Diputación de Valencia CA, que paró el crono en 51. 39. Completó el podio Eva Santidrián, del Playas de Castellón, bronce con un tiempo de 51.68.

Por otra parte, en salto de longitud, la leridana Elena Llobera, de l’Hospitalet At., fue octava con un salto de 6.02.