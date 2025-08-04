Estreno meritorio del nuevo Lleida CF

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El nuevo Lleida CF cerró ayer con derrota ante el Monzón (2-1) su primer amistoso de pretemporada, que sirvió para probar por primera vez a la plantilla que dirigirá Jordi Cortés en la aventura en Tercera RFEF. El encuentro se decantó en favor del Monzón cuando se llegaba al primer cuarto de hora y, además de la desventaja, el conjunto azul tuvo que resistir con un hombre menos más de media parte, porque Rusi fue expulsado en el minuto 37. El 2-0 no llegó hasta el minuto 75 y se encontró con la reacción inmediata del Lleida, que estableció el 2-1 definitivo mediante un gol de Luis Silva tras el servicio de una falta lateral, que supuso el primer tanto de la pretemporada azul, que arrancó con un importante número de aficionados leridanos desplazados.

Con una plantilla de caras nuevas a excepción de Òscar Rubio, que capitaneó al equipo, Cortés planteó un once con los otros tres fichajes confirmados (Rusi, Putxi y Quim Montenegro) acompañados por los futbolistas más experimentados que arrancaron el lunes.

No obstante, la expulsión de Rusi por un rifirrafe a la salida de un córner, puso patas arriba el plan de un Lleida que entonces ya perdía por 1-0, tras un tanto desde el centro del campo de Arnedillo, aprovechando que el meta Olivera estaba adelantado. El equipo aragonés, que el año pasado estuvo a punto de ascender a Segunda RFEF, dobló su ventaja a la salida de un córner en el tramo final, antes del 2-1 de Silva, uno de los jóvenes que disputaron la segunda mitad.

Europa y Andorra, representado por Piqué, muestran su apoyo al Lleida

El Europa y el Andorra escenificaron ayer su muestra de apoyo y solidaridad al Lleida por su difícil situación, disputando un amistoso en el Camp d'Esports, que reunió a 822 espectadores según el club, que recibirá íntegramente los ingresos de la taquilla del partido, en el que se impuso el conjunto del principado por 3-1. Las entradas costaban 5 euros, por lo que el Lleida se asegura una recaudación de unos 4.100 euros, además de que algunos aficionados que no pudieron asistir al partido hicieron un donativo con el coste de la entrada a través de la peña Blues Nord, ya que la venta fue solo ayer en las taquillas, generando incluso algunas colas.

La comitiva andorrana estaba liderada por el presidente del club, Gerard Piqué, que quiso mandar un mensaje de apoyo al Lleida: “Es una situación difícil, pero si la gente ayuda le van a dar la vuelta y las cosas irán bien”, dijo el exazulgrana, que también explicó que “si podemos ayudar a que un histórico como el Lleida se recupere económicamente, estamos encantados”.Por su parte, el Europa, ascendido a Primera RFEF, lució una camiseta especial con la inscripción ‘Lleida CF’ en lugar de los nombres de los jugadores que pronto sacará a la venta.

Cortés: “Es un día histórico, este partido podría no haberse jugado”

El técnico del Lleida CF, Jordi Cortés, reconoció que la expulsión sufrida en la primera mitad “nos ha trastocado todos los planes que teníamos para el partido de hoy y nos hemos dedicado a que pasaran los minutos para no perder de mucho”, pero quiso poner de relieve que “hoy es un día histórico, porque implica que hemos empezado una nueva pretemporada”. “Este partido podría no haberse jugado nunca y estamos aquí después del esfuerzo de mucha gente. Es algo bueno de recordar”, quiso recordar el técnico, que destacó el papel de los jugadores que disputaron la segunda mitad: “Con chicos muy jóvenes hemos competido bien”, dijo.