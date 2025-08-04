Sin final en los 400 estilos

Emma Carrasco, durante una de las tres pruebas que ha disputado en el Mundial. - EFE

La nadadora leridana Emma Carrasco (CN Sant Andreu) cerró ayer su participación en los Mundiales de natación de Singapur con una decimotercera posición en las preliminares de los 400 metros estilos, una prueba en la que la joven competidora, de 19 años, ofreció un buen rendimiento, aunque insuficiente para entrar en la final. No obstante, el de ayer fue el mejor de los tres resultados que ha conseguido Carrasco en su segunda presencia mundialista, tras estrenarse en 2023 en Fukuoka.

La leridana abrió su participación con un decimosexto puesto el lunes en los 200 estilos, alcanzando las semifinales tras disputar una repesca. Su segunda aparición en la piscina fue el jueves, disputando las series de los 200 braza. En ellas, firmó el vigesimoprimer tiempo, por lo que no accedió a las semifinales.

Ayer, en las preliminares de los 400 estilos –que daban acceso directo a la final–, la leridana estaba ubicada en la serie 3 junto a la favorita canadiense Summer McIntosh y completó la distancia en un tiempo de 4:44.47, quedando séptima de su serie y a seis segundos del corte necesario para clasificarse entre las ocho mejores. La del Sant Andreu nadó de menos a más: fue novena tras la mariposa, ganó posiciones en espalda y braza, y tocó sexta en el último viraje antes del estilo libre para finalizar séptima.

Sin embargo, no logró acercarse a su mejor marca personal, fijada en un 4:37.75, que firmó en el campeonato de España celebrado en Sabadell el mes de febrero del 2024, en la preparación de los Juegos Olímpicos.

En la misma serie nadó la andaluza Alba Vázquez, que finalizó justo por detrás de la leridana, octava en su serie y con el decimocuarto tiempo global. Con sus dos eliminaciones finalizaron las participaciones individuales de la delegación española en el campeonato.

Por otra parte, en las preliminares de relevos 4x100 estilos, ni los hombres ni las mujeres españoles consiguieron avanzar a la final tras ser decimosextos y decimoséptimas, respectivamente.

McIntosh logra su cuarto oro tras imponerse en la final de la prueba

La canadiense Summer McIntosh logró ayer su cuarta medalla de oro en los Mundiales de Singapur al imponerse en los 400 estilos con 4:25.76, récord del campeonato, aunque lejos de su plusmarca. Jenna Forrester y Mio Narita compartieron la plata. La china Zidi Yu, de solo 12 años, volvió a ser cuarta. En categoría masculina, el francés Léon Marchand también revalidó su título con 4:04.73, lejos de su récord mundial. En 50 braza, la lituana Ruta Meilutyte sumó su cuarto oro consecutivo (29.55) y Lilly King se despidió con un quinto puesto. El tunecino Ahmed Jaouadi firmó el doblete en fondo tras ganar los 1.500 libre. Kliment Kolesnikov logró su primer oro mundial en 50 espalda (23.68) y Meg Harris conquistó los 50 libre. Además, el relevo femenino de Estados Unidos batió el récord del mundo en 4x100 estilos con 3:49.34.