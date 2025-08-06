Guerra total entre Ter Stegen y Barça, que le abre expediente

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El portero alemán del FC Barcelona, Marc André ter Stegen, se ha negado a firmar el informe médico que el Barça tiene que remitir a la Comisión Médica de LaLiga, y que serviría para desbloquear una parte de su ficha para cumplir con ‘el fair play’ financiero en las inscripciones de jugadores, por lo que el club ha decidido abrirle un expediente disciplinario.

La información fue avanzada por ‘Mundo Deportivo’ y el Barcelona incluso podría sancionar a su capitán ante el perjuicio que supondría no poder inscribir a alguno de los fichajes, ya que por su baja de larga duración podría liberarse hasta el 80% de su ficha.

El jugador no ha esperado a la reunión prefijada para la vuelta del equipo de la gira por Asia para tomar una decisión, aunque desde el club esperan que recapacite. La firma de un jugador después de una operación quirúrgica en el informe que desde el club se presenta a la Comisión Médica de LaLiga es habitualmente un trámite que no genera ningún tipo de problema y se desconoce desde el club azulgrana si existe un precedente en la historia de LaLiga.

Después de once días en Asia, con un partido jugado en Japón y dos en Corea del Sur, el Barcelona llegó ayer a casa y el técnico Hansi Flick ha dado dos días de descanso a sus jugadores.

Por otra parte, según informó TV3, ayuntamiento y club habrían pactado que el regreso al Camp Nou, que será parcial, sea en el partido de Liga ante el Valencia, fijado para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre. El aforo en ese encuentro estaría limitado a 27.000 espectadores y en octubre podría llegarse a los 60.000 si las obras mantienen el ritmo previsto.