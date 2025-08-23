Pedro Acosta sorprende a Marc Márquez en el estreno de Balaton Park

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Pedro Acosta (KTM) dominó ayer la práctica de MotoGP del Gran Premio de Hungría, decimocuarta cita del Mundial de motociclismo, al superar por solo seis milésimas al líder Marc Márquez (Ducati), mientras que Máximo Quiles (KTM) fue el más rápido en Moto3 y el brasileño Diogo Moreira (Kalex), que reside en Alcarràs, hizo lo propio en Moto2. Con esta prueba el Mundial estrena un nuevo cirtuito, el de Balaton Park, en Hungría.

Con un crono de 1:37.061, el murciano se aupó a lo más alto de la tabla de tiempos del viernes, todo en una sesión en la que salió por orejas tras sufrir un ‘highside’ y acabó en la grava en los minutos finales. Aún así, nadie pudo batir su marca, con el líder del campeonato, Marc Márquez, como el piloto que más cerca se quedó, a solo seis milésimas.

Alex Márquez (Ducati), completó el ‘Top 3’, mientras que el tercero del campeonato, Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) fue decimocuarto, fuera de los diez primeros puestos que dan acceso directo a la Q2, y deberá pasar por la Q1 por tercera vez esta temporada.

El mayor de los de Cervera, que durante la mañana fue el único capaz de bajar del 1:38 en el circuito de Balaton Park, comenzó mandando en la sesión vespertina, con todos los pilotos probando el neumático medio en un trazado que se estrena en el Mundial. Fermín Aldeguer (Ducati), el único capaz de discutir la victoria a Márquez la pasada semana en Red Bull Ring, desbancó su crono de referencia para ponerse al frente antes del primer cuarto de hora. El resto de la sesión fue una pugna entre Marc Márquez y Pedro Acosta, con triunfo final, aunque por poco, para el piloto de Puerto de Mazarrón.