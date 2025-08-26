Chris Morales se corona en la edición 61 del Trofeu Vila de Juneda

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El 61º Trofeu Vila de Juneda coronó ayer a Chris Morales Fontan (Controlpack) como ganador absoluto tras 1h.28:28 de carrera entre las calles de la localidad de Les Garrigues, donde se reunió gran cantidad de público, especialmente en torno a la calle La Font, punto de salida y llegada de la prueba, con un circuito urbano de 1,45 kilómetros al que los corredores dieron unas 60 vueltas.

A Morales le acompañaron en el podio sus compañeros de equipo Arnau Solé (con el mismo tiempo que el vencedor) y Jaume Espuis (a 18 segundos), firmando un triplete para el equipo, que además se impuso en la clasificación por conjuntos tras escaparse en grupo en los kilómetros finales

En sub-23 se llevó el triunfo Lleïr Forns (Potters Cycling Team), con Martí Temprano (CC Lleida-Dpedrós) y Guillem Bel (Technosylva Maglia Rower) completando el podio. Entre los máster 30, el más rápido fue Oriol Escolano (GR Bikes Grupo El Reloj), cuarto en la general, y en máster 40 venció Josep Oriola (RCB Motor Begues-Ibermica).

La cita reunió a 53 corredores, de los que 40 lograron clasificarse, consolidando al Trofeu Vila de Juneda como uno de los actos más representativos de la Festa Major del municipio, que repartió unos 350 euros en premios y 900 más en primas.

La carrera sirvió además para dar continuidad a la Copa Critèrium 2025 –en la categoría Elite y la sub-23– que entra en su recta final y en la que se mantuvo líder Blai Rodríguez, ayer vigésimo. Solo restan dos citas: el Trofeu Antonio Andrés Sancho en Barcelona el 31 de agosto y el Trofeu Carlos Ferran en Reus, que cerrará la competición y decidirá a los campeones de la temporada.