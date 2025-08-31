BALONCESTO
España consigue un triunfo vital para aspirar a octavos
La selección española dio un paso importante en sus aspiraciones a meterse entre los 16 mejores equipos del Eurobasket tras imponerse ayer de forma contundente a la de Bosnia-Herzegovina (88-67) impulsada por el contraste entre los triples anotados (15 de 38) y los fallados por su rival (3 de 21). España se mide hoy a Chipre (17.15/La 2) para apuntalar su pase a octavos, que ya han logrado Alemania, Serbia, Turquía y Finlandia.
Insultos racistas a Schröder
Por otra parte, el base de la selección alemana Dennis Schröder denunció haber sido víctima de insultos racistas imitando chillidos de mono por parte de los aficionados lituanos presentes en Tampere (Finlandia).