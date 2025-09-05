BALONCESTO
España cae ante Grecia y se despide en la fase de grupos del Eurobasket
La selección española, vigente campeona de Europa, quedó eliminada del Eurobasket 2025 en la fase de grupos tras caer ayer ante Grecia (86-90). El combinado heleno, liderado por Giannis Antetokounmpo y un inspirado Tyler Dorsey desde el perímetro, dominó gran parte del encuentro y se aseguró el pase a los octavos de final. España, muy castigada por sus 16 tiros libres fallados y la lesión de Darío Brizuela, pagó cara su irregularidad. Pese a ir 16 puntos abajo al descanso, reaccionó en la segunda parte y llegó a ponerse por delante (84-82). Sin embargo, los errores desde la línea de personal y la fuerza de Giannis en los minutos decisivos condenaron a España.