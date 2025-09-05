España cae ante Grecia y se despide en la fase de grupos del Eurobasket

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La selección española, vigente campeona de Europa, quedó eliminada del Eurobasket 2025 en la fase de grupos tras caer ayer ante Grecia (86-90). El combinado heleno, liderado por Giannis Antetokounmpo y un inspirado Tyler Dorsey desde el perímetro, dominó gran parte del encuentro y se aseguró el pase a los octavos de final. España, muy castigada por sus 16 tiros libres fallados y la lesión de Darío Brizuela, pagó cara su irregularidad. Pese a ir 16 puntos abajo al descanso, reaccionó en la segunda parte y llegó a ponerse por delante (84-82). Sin embargo, los errores desde la línea de personal y la fuerza de Giannis en los minutos decisivos condenaron a España.