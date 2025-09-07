Pistoletazo de salida para el nuevo AEM

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El AEM arrancará hoy (12.30/Lleida en Joc) la temporada liguera 2025/2026 con un choque frente a uno de los rivales fuertes de la Primera RFEF, el C.P Cacereño. Las leridanas comenzarán así una nueva etapa bajo las órdenes de Joan Bacardit y lo harán en su nueva casa: el Camp d'Esports, dejando atrás el Recasens por el acuerdo de colaboración que cerraron con el Lleida CF el pasado mes de julio.

Las del Segrià, que el año pasado consiguieron jugar la promoción de ascenso a Liga F y cayeron en las semifinales ante el DUX Logroño por 3-2, afrontarán el debut liguero tras terminar invictas la pretemporada. A lo largo de siete partidos firmaron un parcial de 4 victorias —ante Badalona Women, Ona Sant Adrià, Zaragoza y Cornellà-, y 3 empates —ante el Espanyol, el DUX Logroño y el Ona Sant Adrià-. Aun así, el técnico Joan Bacardit aseguró que “no perder en pretemporada es indiferente. Aquí valoramos más las sensaciones, que han sido como una montaña rusa. Pero son positivas y hemos ido de menos a más”.

Por lo que respecta a su rival, las de Extremadura llegan al Camp d’Esports tras firmar una fantástica campaña 2024/25 en la que llegaron a la final del play off de ascenso, cayendo en la final ante el DUX Logroño (6-1). Bacardit, por su parte, aseguró que “el Cacereño es de los mejores equipos de la categoría en el dominio del juego aéreo, la intensidad y los duelos. Será el partido más físico del curso y tendremos que estar preparadas”, añadió.

Aun así, una de las claves del choque para las leridanas estará en el gran tamaño del terreno de juego que, según el técnico, les puede beneficiar pues “al juego del Cacereño le favorece un campo pequeño”. El partido ante el conjunto verdiblanco será el debut oficial de las nuevas jugadoras del proyecto leridano, que este verano se ha reforzado con 9 fichajes para paliar sus 12 bajas. En cuanto a las lesiones, el AEM no podrá contar con Laura Fernández y María Lara.