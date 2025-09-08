El Robles Lleida vence al Cuarte en el segundo test de la pretemporada

Publicado por D.TEJEDOR Creado: Actualizado:

El Robles Lleida se impuso ayer al Cuarte de Huerva, rival de categoría inferior por 64-70, en el segundo partido disputado en la pretemporada, gracias a un gran último cuarto con un parcial de 9-19. Las leridanas salieron bien a pista con un gran parcial pasando por encima de las mañas y logrando una primera vetnaja. A partir de ahí las locales reaccionaron para llegar al descanso incluso por delante en el marcador (36-32).

El tercer cuarto fue de tanteo entre ambos equipos para llegar al último parcial con las locales por encima. Las de Rubén Petrus acabaron imponiendo su superior categoría con el paso de los minutos para llegar al 64-70 final. La jugadora más destacada del conjunto burdeos fue Andrea Fernández. Las leridanas se estrenarán en la Lliga Catalana el jueves en Almeda y el sábado jugarán en el Barris Nord contra el Mataró.

Rubén Petrus aseguró estar “contento por seguir sumando minutos de entrenamientos y partidos para poder coger automatismos para toda la temporada”. Añadió que “el equipo tuvo errores de lectura, aunque son normales a estas alturas de temporada” y le dio valor a “la intensidad defensiva conseguida en el último tramo para cerrar el aro y remontar el partido”.