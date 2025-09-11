A la siguiente ronda

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

❘ llEIDA ❘ El partido empezó con un planteamiento atípico, el Tudela dominaba ligeramente la posesión, mientras el Atlètic Lleida se salía con la suya tirando el fuera de juego hasta el centro del campo. Aún así al Atlètic Lleida le costaba generar y triangular, con un centro del campo muy poblado y con poco acierto en las incursiones de los carrileros.

Los de Gabri, sin embargo, tuvieron la ocasión más clara del primer tiempo en el minuto 23. El punta Carlos Mas luchó un balón botando entre los dos centrales y después de ganar la posición, no pudo acomodarse para empalmar un tiro que se estrelló en el cuerpo del meta Yoel, siendo esta llegada la única ocasión destacada del primer tiempo.

En la segunda parte, el Atlètic Lleida, en lo defensivo, seguía con su efectividad a la hora de tirar el fuera de juego, dejando al Tudelano sin poder llegar ni siquiera a la frontal. En lo ofensivo, el equipo leridano encontró el premio en uno de los tantos córners que sirvieron los locales al inicio del segundo tiempo. En la hora de partido, Agüero sirvió un córner muy cerrado que provocó las dudas del portero Yoel, quien no pudo atajar bien el balón y lo dejó muerto en el área pequeña, con el infortunio que por la inercia de su salto terminó mandando el balón a la red (1-0).

Tras el gol, el partido siguió con su tónica: muchas tarjetas y fueras de juego, algunos de ellos polémicos, provocando que el banquillo visitante entrara en una vorágine de protestas que favorecía al Atlètic Lleida, que en el 90 pudo haber sentenciado mediante Moró, pero solo ante el meta cruzó demasiado el tiro. De este modo, los de Gabri suman su primera victoria en el Camp d’Esports y ya esperan rival para la siguiente ronda la semana que viene, que hoy mismo conocerán.

Gabri: “Queremos tener a todos los jugadores enchufados”

entrenador del Atlètic Lleida, Gabri Garcia, mostró su satisfacción tras la victoria en la Copa Federación cuando declaró que “el objetivo de jugar esta competición es que quiero tener a todos mis jugadores enchufados”, añadiendo que “fui yo quien le propuso al club jugar esta competición porque hay que dar continuidad a los jugadores que no tienen tantos minutos el fin de semana”. Acerca de la estrategia de tirar el fuera de juego, el técnico de Sallent dijo que “es muy arriesgado pero lo llevamos trabajando desde el año pasado”, destacando que “estoy contento que los centrales poco habituales hayan respondido bien”.