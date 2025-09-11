Trabajos de mantenimiento en el pabellón de la Bordeta

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El alcalde de Lleida, Félix Larrosa, y el concejal de Deportes, Jackson Quiñónez, visitaron al Club Patins Bordeta, del que conocieron a la nueva junta y a parte de sus 25 patinadores. También comprobaron las mejoras realizadas por la Paeria: pintura de espacios, desinsectación, limpieza del circuito de agua, control de legionela y mantenimiento de desagües y cubierta. Quedan pendientes la impermeabilización de la cubierta y la renovación de la climatización.