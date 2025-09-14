El Lleida estrena ante el Tona su nueva camiseta

Publicado por XAVI CASALS Creado: Actualizado:

El Lleida CF presentó ayer las nuevas camisetas Meyba, marca que vistió a la desaparecida Unió Esportiva Lleida en los años 80, y que el equipo lucirá durante la temporada 2025-26. El acto se celebró en el Camp d’Esports de Lleida con la presencia del portero Alejandro Satoca y los jugadores Xavier Puiggròs 'Putxi', Òscar Rubio y Sasha Litwin, ante la atenta mirada de numerosos aficionados que presenciaron el evento.

El club del Segrià desveló cuatro equipaciones. La primera mantiene el diseño más reconocible por la afición: camiseta de azul clásico, con pantalones blancos y medias azules. Por su parte, la segunda equipación seguirá siendo de color burdeos representativo de la ciudad, pero introduce unas mangas de color azul claro. El equipo también presentó una tercera equipación en un llamativo color amarillo con detalles blancos, con la que disputó la primera jornada de liga en Can Vidalet (1-0). Por otro lado, la equipación del portero será de color morado, con toques blancos.

El entrenador del conjunto leridano, Jordi Cortés, destacó que “es insuperable la ilusión de jugar en el estadio con nuestra gente, en partido oficial”, en la previa del del debut oficial en el Camp d’Esports hoy ante el Tona (18.00). Además, se mostró contento ante la llegada del nuevo fichaje, Jordi Puig, procedente del CFJ Mollerussa. “Era el perfil de 9 que buscábamos. Coincidí con él en el Mollerussa, donde lo fiché cuando finalizaba la etapa de juvenil”, argumentó. Definió a Puig como un jugador que va muy bien en los espacios y que también es capaz de realizar funciones de espalda a portería.

Cortés no contará con Joan Rusiñol, por expulsión, ni con los lesionados Fran Magno y Pau Russo, pero recupera a Guido Ratto. Respeto al Tona, Cortés reconoció que el conjunto de Osona “dispone de muy buenos jugadores, sobre todo de la zona de Barcelona y Girona”. “Hemos hecho un seguimiento del partido de esta semana del Tona ante el Ejea, y es un equipo muy versátil, aunque tenemos dudas de con qué nos podemos encontrar”, añadió.

El PSC defiende la gestión de la Paeria sobre el Camp d’Esports

El PSC de Lleida defendió ayer la gestión del gobierno municipal del Camp d’Esports ante las críticas de las peñas del Lleida CF, que convocaron una pañolada en su contra hoy en el partido, recordando que el gobierno de la Paeria “siempre ha actuado con transparencia y rigor” para garantizar que el equipo pueda usar este equipamiento, “independientemente de la categoría y de su situación económica”. Los socialistas subrayan que “todas las decisiones se han tomado en base a resoluciones judiciales, en defensa del patrimonio público”, con igualdad de trato para todos los clubes. Aunque respetan la libertad de expresión, rechazan las protestas anunciadas por las peñas y lamenta que ERC haya intentado utilizar la situación del club “como un arma partidista”.