El Pons Lleida supera con solvencia al Saint-Omer

El Pons Lleida sumó ayer una nueva victoria en esta pretemporada al superar por 5-3 en el Onze de Setembre al Saint-Omer francés, un equipo que esta próxima temporada jugará la Champions. Es la sexta victoria para el equipo de Edu Amat en los ocho partidos que ha disputado, habiendo perdido solamente un encuentro, 4-1 ante el Calafell en la Lliga Catalana y empatado 2-2 ante el Reus el pasado martes.

En la primera parte hubo pocas ocasiones de gol y se llegó al descanso con mínima ventaja leridana por 1-0, tras el gol anotado por Antonio “Chino” Miguélez a falta de poco más de un minuto para el final de la primera parte.

En la segunda parte los leridanos pusieron una marcha más y consiguieron incrementar su ventaja. Martí Gabarró puso el 2-0 en el electrónico a los tres minutos de la reanudación y el mismo jugador, cuatro minutos más tarde, hacía el 3-0 al aprovechar un pase de Darío Giménez. Nico Ojeda firmó el 4-0. En el minuto 17 recortó diferencias el Saint-Omer (4-1), aunque poco después Sebas Moncusí hizo el 5-1. En la recta final el conjunto francés maquilló el marcador con dos tantos más, para cerrar el partido con el resultado de 5-3. En el equipo leridano debutó Nil Santacana, de 19 años.

Tras el encuentro, Edu Amat explicó que “nos están costando estos amistosos. También hemos jugado a una hora poco habitual, las 17.00, con mucha calor, pero al equipo lo he visto bien, aunque nos ha faltado un punto más de intensidad en defensa. En este aspecto tenemos que dar un paso adelante porque necesitamos ser más sólidos”, añadió el técnico leridano.

De cara al estreno en la Liga, dentro de dos semanas en la pista del Noia, Amat admitió que “creo que vamos un poco retrasados en algunos aspectos. A estas alturas me gustaría tener más cosas pulidas, aunque lo positivo es que sabemos dónde estamos cometiendo errores”. Destacó también que “a los jugadores los veo con una actitud positiva, con ganas de trabajar y de hecho, en pretemporada se trata de eso, de trabajar y corregir errores”. El Pons Lleida disputará su útimo amistoso el próximo sábado en la pista del Cerdanyola (19.30).