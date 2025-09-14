El Vila-sana empata con el Cerdanyola y pasa a la final

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ VILA-SANA ❘ El Vila-sana se clasificó ayer para la Final Four de la Lliga Catalana Femenina de hockey, que se disputa en El Palau de Plegamans el próximo fin de semana, después de empatar 4-4 ante el Cerdanyola. Ambos equipos llegaban a este partido decisivo empatados a tres puntos, después de haber ganado al Alpicat (3-1 el Vila-sana y 3-0 el Cerdanyola), por lo que tras este resultado el equipo barcelonés pasa como primero de grupo y el leridano como el mejor segundo de los tres grupos en que se divide la competición.

El Vila-sana afrontó el partido con numerosas bajas, cinco jugadoras en el Europeo —cuatro con España y una con Portugal-, dos lesionadas y también con la baja de Maria Porta, por lo que el equipo contó solo con tres jugadoras del primer equipo, Luchi Agudo, Bea Gaete y Ana Horche. El partido empezó bien para el equipo que entrena Lluís Rodero, que se adelantó 3-0, para llegar al descanso con ventaja 3-1. En la segunda parte se le complicó el encuentro, hasta el punto de que el Cerdanyola se situó 3-4, para acabar empatando y sellando la clasificación.

Tras el encuentro, Rodero no estaba muy contento, aunque admitía la dificultad de afrontarlo sin ocho de sus jugadoras del primer equipo. “Hemos empezado muy bien, nos hemos puesto 3-0 y con muchas opciones de ampliar el marcador, pero tras una pérdida de bola nos han hecho el 3-1 y a partir de ahí se nos ha complicado”.

Añadió que “se ha notado el cansancio, hemos sufrido en defensa y las sensaciones es que no hemos estado bien. Teníamos bajas y esperaba más de todas las jugadoras. Ahora a esperar cómo llegan todas y afrontar la Final Four y la Supercopa”, concluyó el técnico.