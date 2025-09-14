Marc Márquez demuestra quién manda en el Mundial y gana en Misano

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Marc Márquez se ha rehecho a lo grande en la carrera larga del GP de San Marino en el circuito de Misano al lograr otra victoria en un Mundial que domina con puño de hierro y en el que puede lograr matemáticamente el título dentro de dos semanas en Japón, y donde es más que probable que haya un doblete inédito en la historia del motociclismo si su hermano Àlex acaba certificando la segunda plaza. Marc ha comenzado como un tiro la carrera aprovechando la salida para ganar posiciones y ponerse a la estela de Marco Bezzechi, el piloto de Aprilia que tenía la "pole", mientras Àlex se situaba tercero. Estas posiciones se han mantenido inalterables durante casi la mitad de la prueba, mientras el bicampeón del mundo y compañero del mayor de los Márquez en la Ducati oficial, Pecco Bagnaia, se iba por los suelos en la vuelta 9. Sin embargo, en la vuelta doce Marc ha lanzado un ataque y ha adelanto a Bezzechi, que se ha mantenido a su rebufo durante varias vueltas, con Àlex siguiéndoles a cierta distancia.. El italiano ha intentado en varias ocasiones presionar a Márquez, incluso marcando la vuelta rápida, pero el Cervera le respondía haciendo lo propio acto seguido. Finalmente, Marc se ha hecho con la victoria sguido de cerca por Bezzechi y con su hermano Àlex completando el podio. Ahora, el mayor de los Màrquex tiene en su mano sellar el que será su noveno título mundial, el séptimo en MotoGP, dentro de dos semanas en Motegi, adonde llegará con 182 puntos de ventaja sobre su hermano.