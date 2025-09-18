Octavo torneo solidario de Aremi en el CT Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Fundació AREMI celebrará este sábado la octava edición del Torneig de Tennis Solidari en las instalaciones del Club Tennis Lleida, con el objetivo de recaudar fondos para financiar proyectos de la entidad y dar visibilidad a las personas con parálisis cerebral y a los profesionales que les acompañan.

Las inscripciones están prácticamente agotadas, con participantes que repiten desde la primera edición y que ahora comparten pista con sus hijos. Bajo el lema “Fes-li un match point a la paràlisi celebral”, esta edición incorpora una muestra de tenis inclusivo. A partir de las 10.00, jugadores en silla de ruedas compartirán pista con tenistas convencionales en una exhibición abierta al público que quiere subrayar que el deporte no entiende de límites.

La jornada también contará con un acto institucional, en el que la presidenta de AREMI, Maria Mercè Batlle, anunciará el proyecto que apoyan inscritos y patrocinadores. También intervendrán el presidente del CT Lleida, José Luis Solans, y Sergio Rodríguez Clariana, impulsor del torneo. Un sorteo de regalos y un refrigerio pondrán el cierre a la octava edición de la competición.