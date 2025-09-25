ATLETISMO
Abiertas las incripciones para la HOKA Val d’Aran by UTMB
La HOKA Val d’Aran by UTMB abrió ayer las inscripciones de forma prioritaria para los corredores con índice UTMB, antes de ponerlas a disposición del público general mañana. Del 1 al 5 de julio de 2026, la cita internacional de trail en el corazón de los Pirineos volverá a ser la gran final europea del circuito. La gran novedad será el estreno de la prueba de 75 kilómetros, la TDL, junto al nuevo recorrido de la SKY Baqueira Beret y la SKY Promesas.