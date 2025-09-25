Abiertas las incripciones para la HOKA Val d’Aran by UTMB

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La HOKA Val d’Aran by UTMB abrió ayer las inscripciones de forma prioritaria para los corredores con índice UTMB, antes de ponerlas a disposición del público general mañana. Del 1 al 5 de julio de 2026, la cita internacional de trail en el corazón de los Pirineos volverá a ser la gran final europea del circuito. La gran novedad será el estreno de la prueba de 75 kilómetros, la TDL, junto al nuevo recorrido de la SKY Baqueira Beret y la SKY Promesas.