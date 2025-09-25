Nuevo “match ball” para Marc Márquez en Motegi

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El piloto leridano Marc Márquez tiene este fin de semana su primera oportunidad matemática de coronarse campeón mundial durante el Gran Premio de Japón de MotoGP. El de Cervera podría lograr su novena corona en el global de categorías y la séptima en la clase reina, precisamente en casa de Honda, el que fuera el equipo de su vida durante tantos años.

Los números avalan a Marc, que está arrasando en su primer año con Ducati oficial con un rendimiento espectacular. Muchos expertos consideran que su estado de forma actual supera incluso al mostrado en sus mejores temporadas con la marca japonesa, como la de 2014, cuando consiguió 13 victorias (10 de ellas consecutivas al inicio del campeonato), o la de 2019, temporada en la que sumó 12 triunfos y solo se quedó fuera del podio en una ocasión por un abandono en Austin (Estados Unidos).

En su localidad natal, Cervera, la expectación es máxima. El restaurante Bargués, convertido en santuario de los hermanos Márquez, será uno de los puntos de encuentro para los madrugadores aficionados que seguirán la carrera este domingo como hacen habitualmente desde hace muchos años con todos los grandes premios. Este establecimiento, decorado con elementos alusivos a los dos campeones locales, refleja la pasión que todo el municipio siente por sus deportistas más ilustres.

La calculadora del título

Para cantar el alirón este domingo, Marc necesita sumar tres puntos más que su hermano Àlex en el conjunto del fin de semana. Actualmente, el mayor de los Márquez mantiene una ventaja de 182 puntos sobre su hermano, mientras que tras la cita de Motegi quedarán 185 puntos en juego en los cinco eventos restantes del Mundial de 2025.

Esta situación matemática implica que Marc necesita aumentar su ventaja hasta los 185 puntos para asegurarse el título, ya que Àlex ya no puede igualar el número total de victorias de su hermano. Esto garantizaría el campeonato mundial para Marc incluso en el remoto escenario de que hubiera un empate final a puntos, donde el desempate por número de triunfos le favorecería claramente.