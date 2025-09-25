“Sabemos que la Liga no será tan fácil esta temporada”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona visita hoy al Real Oviedo en el Carlos Tartiere (21.30/DAZN), en el partido que cierra la sexta jornada de LaLiga EA Sports, con la intención de seguir con su buena racha de juego y resultados en su regreso a un feudo histórico que está de vuelta a Primera, si bien el inicio del equipo entrenado por Veljko Paunovic no ha sido el deseado y están sufriendo más de lo esperado, por lo que tumbar a los vigentes campeones puede darles alas a los ‘carbayones’.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, comentó ayer que conseguir el título de Liga esta temporada quizás “no sea tan fácil como la anterior” ya que el Real Madrid está haciendo “un buen trabajo” en este arranque de curso, pero que deben centrarse en ellos mismos y en “ganar” sus partidos. “No sé si la Liga se irá a los 100 puntos. Así pinta ahora mismo. El Real Madrid ha hecho un buen trabajo en los primeros seis partidos. Sabemos que esta temporada quizá no sea tan fácil como la anterior, pero nos centramos en ganar nuestros partidos”, afirmó Flick. El técnico dijo, al ser preguntado por la lesión de Gavi, que ahora deben “cuidarlo” e ir “paso a paso” porque solo tiene 21 años y le espera “una gran carrera” en los próximos 10 o 15 años. “Tiene que trabajar duro y ser un jugador profesional. Es un jugador con un corazón enorme, muy emocional y que muere por este club. Estoy muy contento de tenerlo en mi equipo”, indicó.

El técnico azulgrana cree que el no ganar el Balón de Oro será “una motivación” en los próximos años para Lamine Yamal, y señaló que Ousmane Dembélé “también se lo merecía”. “Es como una votación y pueden pasar muchas cosas, y hay que aceptarlo de buena manera. Cuando ves que muchos jugadores de nuestro equipo están en esta situación es genial y demuestra cómo fue la temporada pasada”, agregó. Además, apuntó que Lamine Yamal está “muy cerca” de volver, y que en el futuro sentirá “cuándo necesita descansar”. “No se trata solo de él, también de los demás jugadores. Tenemos que gestionarlo bien. Y estoy contento con mi equipo. Cualquier jugador puede ganar los partidos, así que los descansos no son un gran problema”, concluyó.

“Nunca tuve la intención de irme ”

El centrocampista Fermín López (El Campillo, Huelva, 2003) aseguró en una entrevista a Rac1 que “nunca” tuvo “la intención” de abandonar el Barcelona, a pesar de las ofertas que dispuso para ello y no cree que una de ellas proviniera del Real Madrid. “Nunca me lo pensé, nunca he tenido la intención de irme. Creo que el club no me quería vender. Toda la vida he sido del Barça, todo viene de un tío de mi madre, el Miri, que siempre ha sido del Barça”, explicó.

Barça-PSG, declarado partido de alto riesgo

La Comisión Antiviolencia acordó declarar de alto riesgo el partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el PSG, que se jugará el próximo 1 de octubre a las 21.00 horas en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

El Betis cede un empate ante el Nottingham

Betis y Nottingham Forest empataron 2-2 ayer en La Cartuja, en la primera jornada de la Europa League, un encuentro en el que Bakambu adelantó a los andaluces, remontaron los ingleses con un doblete de Igor Jesús antes del descanso e igualó Antony en el tramo final.