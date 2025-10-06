El Athletic Almacelles despierta tras el 0-2 y rescata un punto

El At. Almacelles B y el Benavent protagonizaron un partido vibrante que acabó con reparto de puntos. - AMADO FORROLLA

El Almacelles B y el Benavent de Segrià empataron ayer en un encuentro bastante igualado. Los blanquinegros empezaron controlando el partido y aprovecharon la desconexión de los locales para abrir el marcador a su favor. Matamoros marcó el primer gol del partido en el minuto 32 y Diaz le siguió en el 37 (0-2). Los rojiblancos desaprovecharon múltiples ocasiones de gol que no acabaron en nada.

Tras el descanso el Almacelles parecía otro, hizo una serie de cambios y tan solo dos minutos después de volver al campo, se colocó 1-2, obra de Domingo. Y en el 52 Moliné logró la remontada con el 2-2 que consiguió igualar el resultado y darle equilibrio al juego.