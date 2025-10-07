SEGRE

La Pujada a la Seu Vella del 14 de diciembre abre inscripciones

La camiseta conmemorativa de la Pujada ya está lista.

Lleida celebrará el 14 de diciembre la 44ª edición de la Pujada a la Seu Vella, la pruebas atlética más veterana de la ciudad. La jornada contará con la carrera de 10 kilómetros, que comenzará a las 10.30, y la caminata popular, prevista para las 9.00. Las inscripciones ya están abiertas. Hasta el 1 de noviembre, los precios son de 15 a 18 euros, aumentando hasta un máximo de 20 a 22 euros en diciembre. La caminata popular tiene un coste único de 10 euros.

