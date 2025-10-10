El Hiopos espera un millar de aficionados en el Palau

El partido de este domingo en el Palau Blaugrana frente al Barça supondrá el primer gran desembarco de la temporada de la afición del Hiopos Lleida. El club calcula que acudirán cerca de un millar de seguidores al coliseo azulgrana, animados por el prometedor estreno del pasado sábado ante el Breogán, al que pasaron por encima con un juego coral.

Será una afluencia muy similar a la que ya hubo la temporada pasada en el Olímpic de Badalona frente al Joventut, así como en el propio Palau y en el estreno de Liga en el Príncipe Felipe de Zaragoza, donde acudieron más de 800 aficionados.

Esta vez el club no ha tramitado ninguna de las entradas, ya que el Barça las ofreció a un precio de 41 euros, cuando en la web de la propia entidad se están vendiendo muchas de ellas por debajo de esta cantidad, entre 35 y 11 euros, si bien algunas zonas son de visibilidad reducida.

Melvin Ejim, que en su estreno oficial con el Hiopos aportó 13 puntos y 8 rebotes, para una valoración de 16, se refirió al partido frente al Barça del próximo domingo, que se ha adelantado 15 minutos (12.15) por razones televisivas, y destacó que “va a ser un gran reto. Sabemos que el Barça es un equipo muy bueno. Han empezado jugando muy bien aunque tuvieron un partido duro contra el Valencia, pero sabemos que estarán preparados, así que tenemos que estar en la mejor forma posible y jugar muy bien nuestro estilo de baloncesto, aprovechando nuestros puntos fuertes”. También reconoció que el duelo “será totalmente distinto” al que jugaron hace dos semanas en el Trofeu Ciutat de Lleida.

Sobre el partido ante los lucenses reconoció que “fue un buen partido para mí y para el equipo, aunque creo que aún tenemos muchas cosas en que mejorar. Hemos empezado muy bien, pero podemos ser mejores”, señaló un ambicioso Melvin Ejim, que también tuvo palabras de elogio para su nueva afición. “El ambiente fue increíble, con mucha energía. Los aficionados estuvieron fantásticos y nos dieron mucho apoyo. Tengo muchas ganas de poder presenciar esto más veces a lo largo de la temporada”, apuntó.

Por otra parte, el base argentino Nico Laprovittola tampoco jugará ante el Hiopos por una lesión muscular.

El Amara Lleida abre hoy la Liga U ante el Granada

El Amara Lleida se estrena esta noche (20.30) en el Barris Nord frente al Granada en la recién creada Liga U, que engloba a todos los equipos sub-22 de la mayoría de clubes ACB. El técnico de los leridanos, Borja Comenge, comentó ayer en la víspera del debut que “lo encaramos con muchas expectativas, preparados y con ganas de comenzar, pero también con mucha incertidumbre porque no tenemos información de los rivales”.