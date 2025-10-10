Hermoso, con Ecuador a los Juegos Bolivarianos

Albert Hermoso lleva ya años compaginando la competición de alto nivel, que le ha llevado a participar en unos Juegos Olímpicos, los de Río de Janeiro 2016, y numerosos Mundiales absolutos y de caballos jóvenes, con su labor de docente, ofreciendo cursos y clínics por toda España, además de ser el mentor de jóvenes valores ejerciendo de entrenador. En esta última faceta lleva desde 2022 siendo el seleccionador de Ecuador, en la modalidad de concurso completo.

Se estrenó aquel mismo año consiguiendo una medalla de plata en los Juegos Bolivarianos disputados en Colombia, una competición que se lleva a cabo entre las seis naciones bolivarianas (Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela) y que este año celebrará la vigésima primera edición en Perú, concretamente en Lima y Ayacucho, entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre.

“El objetivo es volver a subir al podio. Hay opciones, pero no será nada fácil porque el nivel es alto”, reconoce el jinete de Os de Balaguer, que hace unas semanas dirigió una última concentración con el seleccionado ecuatoriano en la localidad estadounidense de Tryon, en el estado de Carolina del Norte. Dos de sus jinetes ya lograron el año pasado la clasificación a nivel individual para participar en los pasados Juegos Olímpicos de París, aunque Hermoso no acudió a la cita al no lograr el pase como equipo.

A nivel competitivo, el jinete de Os de Balaguer participó este pasado sábado y domingo en la Gran Semana Anglo-árabe de Sevilla, competición en la que subió al podio por partida doble. En el concurso internacional de tres estrellas se colgó la medalla de plata a lomos de Coca AA, tras quedar a 3,2 puntos del ganador, Carlos Díaz, mientras que en el Campeonato de España de caballos jóvenes, el leridano, con la misma yegua, se proclamó campeón en la categoría de siete años.

Hermoso tiene previsto competir a finales de año en Italia en otro concurso internacional de tres estrellas en el que su gran objetivo será lograr el distintivo Mer, que es la calificación de aptitud mínima de un caballo y su jinete para subir de categoría y así participar a partir del año que viene en los concursos de 4 estrellas, que son los únicos que otorgan puntos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, su gran reto a largo plazo. Para ello deberá completar el ejercicio de cross sin penalización alguna, cometer menos de 4 errores en el salto y menos de 45 en la doma. “Ese es el objetivo y si las cosas van como es habitual lo podremos conseguir, ya que Coca AA se está mostrando muy segura”, afirmó.