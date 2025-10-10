La gimnasta Àngela Mora, con síndrome de Down, supera otro reto: ya tiene patrocinador

Àngela Mora ya está en Oslo. La gimnasta leridana, que hizo historia en diciembre de 2021 en Pamplona al convertirse en la primera deportista con síndrome de Down en participar en un Campeonato de España de gimnasia artística en igualdad de condiciones con el resto de deportistas, volverá a marcar un hito en su carrera deportiva al participar en una prueba con normativa similar a los Special Olympics, la International Friendship Competition, que comienza hoy y que concluye el domingo en la capital noruega.

No es su debut internacional, pero se trata de una competición más oficial que cuando participó hace dos años en una prueba en Portugal. “Estoy muy contenta, pero con algo de vergüenza porque habrá mucha gente viéndome y me pondré nerviosa”, confesó la joven gimnasta de Maials antes de tomar el vuelo en Barcelona. No obstante, como su entrenadora Maribel Moncasí le susurró, matizó que “cuando comienzo el ejercicio ya se me pasan los nervios porque me concentro en lo que hago y no pienso en nada más”.

Como ya ocurrió en su debut internacional en Portugal cuando pudo competir gracias a una beca de 5.000 euros que le concedió la Fundación SIFU, en esta ocasión cuenta con un patrocinador privado, Grupo Griñó, que acudió enseguida a la llamada de Maribel Moncasí a través de las redes sociales. “Tinc un nou repte. Vaig competir en l’Estatal y ara vull competir a nivel internacional. M’ajudes?”, decía la gimnasta del Fedac Lleida en el vídeo de promoción de la campaña.

“Cuando conocí la trayectoria de Àngela, pensé que debíamos estar a su lado. Es de nuestro territorio y representa valores como el esfuerzo, la constancia y la superación, muy alineados con el de nuestra compañía. Queremos contribuir a su talento”, indicó Joan Griñó, consejero delegado de esta empresa especializada en servicios medioambientales, economía circular y generación de energía renovable.

El acuerdo de patrocinio, aunque la cantidad no ha trascendido, cubre la totalidad de los costes de competición de la gimnasta durante todo el año, e incluye una aportación al resto de compañeras del Club Gimnàstic Fedac-Lleida, que recibirán nuevo material y equipamiento deportivo. Àngela entrenará hoy y mañana entrará en competición.