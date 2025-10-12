Al Alpicat cae ante el Palau

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ alpicat ❘ Un Alpicat valiente plantó cara a uno de los equipos potentes de la competición, cedió 1-4 ante el Palau de Plegamans en el regreso de la OK Liga Femenina al pabellón Antoni Roure. Las leridanas lucharon hasta el final, pero acabaron cediendo ante el acierto del rival, que sentenció el duelo con un hat-trick de Marina Codina.

Después de debutar en la Liga con una derrota por 5-2 en la pista del Cerdanyola, el equipo entrenado por Mats Zilken vio como el encuentro no empezaba nada bien, ya que Marina Codina solo necesitó dos minutos para colocar el 0-1 en el marcador. El Alpicat lo intentaba, pero tenía dificultades para llegar a la portería visitante, mientras que cada acción ofensiva del Palau de Plegamans era un peligro para las del Segrià.

Pero el partido cambió al cuarto de hora. En una gran jugada, Luly Lampasona marcó con un gran disparo el 1-1, llevando la euforia a las gradas y elevando la moral del equipo, que jugó sus mejores minutos. El Alpicat se creció y el Palau apenas podía contener el juego de las leridanas. Ona Moreno, con un buen remate en el minuto 18 pudo poner por delante a su equipo, pero cuando parecía que el partido llegaría empatado al descanso, Marina Codina hizo el 1-2.

Con la lección aprendida, el Palau de Plegamans saltó a la pista en la segunda parte dispuesto a cerrar el partido lo más rápido posible, pero el Alpicat se defendía muy bien y tenía en su portera, Irache Candal, todo un seguro insuperable. Podía pasar de todo, pero lo que ocurrió es que, en el minuto 40, Berta Busquets anotó el 1-3. Fue un duro golpe para el Alpicat, que dos minutos después encajaba el 1-4.

El Fraga supera sin problemas al Mieres

El Fraga logró ayer su segunda victoria en la Liga al golear por 7-1 al Mieres, en un partido que ya dejó sentenciado en la primera parte. María Sanjurjo firmó el 1-0 en el minuto 8 y en el 11 Celeste Sanz puso el 2-0. Recortó distancias el Mieres con un tanto de Ariadna Martínez en el 17, pero otro gol de Sanjurjo y uno de Carla Fonteglòria dejaron el 4-1 en el descanso. En la segunda parte redonderon la goleada Teresa Payá, Vinyet Flix y Adriana Soto.