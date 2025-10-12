Ares Lahoz aspira al podio

Cerca de un centenar de pilotos disputan desde ayer la penúltima prueba del Europeo de autocross en el Parc de la Serra. - ESCUDERIA MOLLERUSSA

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las primeras batallas del FIA European Autocross Championship de Mollerussa se vivieron ayer el Circuit Parc de la Serra a lo largo de una jornada con cuatro categorías en liza y con los títulos aún por decidir, por lo que el espectáculo fue mayúsculo. El holandés Teun van Asten en SuperBuggy, el checo Jakub Novotny en Buggy1600 y el francés Malone Feuillade en JuniorBuggy fueron los corredores que firmaron la pole position en el Campeonato de Europa de Autocross, que por quinto año consecutivo recala en la capital de l’Alt Urgell.

Por lo que respecta a la categoría de Crosscar, fue el joven Quim González, que debutaba en el certamen continental, el que dio la sorpresa con un tiempo estratosférico para asegurarse la primera posición en la parrilla de salida, justo por delante de la piloto leridana Ares Lahoz. Los dos se clasificaron por delante de los principales contendientes por el título.

La primera manga de las tres previstas en el campeonato europeo dio comienzo ayer por la tarde, con triunfos para Petr Nikodém y Teun van Asten en SuperBuggy, Danny van den Berg y Rudy van Buren en Buggy1600, Tinus Franssen y Eliska Plná en JuniorBuggy e Iván Piña, Vincent Mercier, Quim González y Ares Lahoz, que busca otro podio, en Crosscar. Con estos resultados concluyó una intensa primera jornada de competición, la víspera de la que será decisiva y que decidirá a los campeones.