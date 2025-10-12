El Balàfia encadena su segunda derrota en Liga

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Rodi Balàfia Vólei volvió a caer. Los leridanos encadenaron ayer su segunda derrota tras perder por 3-0 ante el Arona Tenerife a domicilio y son décimos en la clasificación sin estrenar aún su casillero de puntos.

En el primer set, los de Sergi Mirada cayeron por 25-20. Tampoco pudieron imponerse en el segundo, en el que el Arona, uno de los aspirantes a subir, se impuso por 25-21. En el último, los leridanos mandaron por momentos, pero al final, su rival remontó (28-26) y completó el 3-0 definitivo.

Tras el partido, el técnico del Balàfia, Sergi Mirada, aseguró que “hemos caído ante uno de los máximos aspirantes al ascenso. No le puedo decir nada a los chicos, que han dado la talla con creces. Estoy convencido de que vamos por el buen camino”, remarcó el entrenador.