España se acerca al Mundial

❘ ELCHE ❘ La selección española prosigue su marcha triunfal en la fase de clasificación tras lograr ayer una plácida victoria ante Georgia en Elche, que la consolida en el liderato del grupo y la acerca de forma casi definitiva al próximo Mundial. El combinado que dirige Luis de la Fuente no acusó las ausencias de varios de sus solistas más destacados, entre ellos Lamine Yamal, y con un juego dinámico y vertical liderado por el azulgrana Pedri pasó por encima del combinado georgiano, al que solo los postes y la actuación de su portero Mamardashvili, que atajó incluso un penalti, le libraron de un castigo mucho más contundente.

El partido debió abrirse para España en el minuto 6, cuando Kochorashvili cometió un posible penalti sobre Ferran Torres ignorado por el colegiado tras consultar con el VAR. El equipo español apeló a la paciencia y al toque, bajo la batuta de Pedri y Zubimendi, para derribar el muro georgiano. En pleno monólogo español, Oyarzabal, tras una asistencia de Yeremy, tuvo la primera gran ocasión, pero su remate de cabeza, casi bajo palos, se marchó alto.

España abrió el marcador tras una genialidad de Pedri, que colgó el balón en el área por encima de la defensa para que Le Normand le regalara el gol a Yeremy Pino. Apenas tres minutos después, una nueva fantasía de Pedri dejó a Ferran solo ante Mamardashvili, que le derribó. El atacante del Barcelona asumió la responsabilidad de lanzar el penalti, pero el portero georgiano evitó el gol con una gran intervención.

Las ocasiones de gol fueron cayendo casi por inercia en el área georgiana, pero sin acierto. El segundo tardó en llegar, y fue Oyarzabal al transformar una falta que hacía justicia. Con 2-0, De la Fuente hizo cambios para dosificar los esfuerzos y el partido perdió intensidad, aunque España pudo haber marcado más goles.