Marc Márquez, la primera entrevista

En noviembre del 2003, Marc Márquez Alentà acababa de hacer diez años. Era ya, entonces, una incipiente promesa en el mundo de las dos ruedas. Acababa de proclamarse campeón de Catalunya de velocidad a la categoría de 50 centímetros cúbicos.

El suplemento Esport Base de SEGRE no perdió la oportunidad y le hizo su primera entrevista larga en la contraportada del número 247 que vio la luz el viernes 7 de aquel mes. El texto y la foto fueron obra del delegado al Urgell y la Segarra, Xavier Santesmasses.

La entrevista, convenientemente enmarcada, continúa colgada en una de las paredes del museo del piloto ley fechó en su Cervera natal. En esta entrevista, Marc Márquez, que entonces cursaba quinto de primaria en el colegio Jaume Balmes, confesaba a nuestro compañero que desde que, con cuatro años, le regalaron su primera moto, siempre soñó participar en un Mundial de motociclismo.

Márquez se declaraba seguidor de Dani Pedrosa, que calificaba como su ídolo, y que, en su tiempo libre, devoraba la revista Solo Moto. También aclaraba que su primera moto llevaba dos ruedas auxiliares para poder mantener el equilibrio y que no fue hasta los siete, tres años después, cuando disputó su primera carrera, aunque en la modalidad de motocross.

En aquel 2023 ya atesoraba en su casa natal más de setenta trofeos y recordaba que después de su primer título todavía le costaba saber adelantar a los rivales en la pista. Ahora, ya no es el caso.

La trayectoria de Màrquez Debuta en el Campeonato de España de Velocidad en Montmeló . El 27 de mayo del 2007 consigue su primer podio en su segunda carrera. Su primer triunfo fue en Jerez, el 17 de junio.

​

​En 125 cc gana su primer Mundial en el 2010. En total son 46 carreras con 10 victorias y 14 podios.

​

​En moto 2 suma otro Mundial a su palmarés con 32 carreras, 16 victorias, 23 podios y 14 poles .

​

​Siete títulos mundiales (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025). En total, 206 carreras, 73 victorias, 126 podios, 74 poles y 72 vuelas rápidas.

​

​Entre el 2020 y el 2024, además de la pandemia, Márquez atraviesa su peor racha entre caídas, fracturas y lesiones, que le afectan incluso a la visión, con unas motos con que compite en desventaja con sus rivales, lo cual hace pensar en una prematura retirada de los circuitos, pero con perseverancia, esfuerzo y sacrificio consigue superar todas las adversidades, cuando ya nadie apostaba por él y volver como el campeón que es en esta temporada.