El Mollerussa no pasa del empate contra la Montañesa (1-1)

El partido ha empezado con un gol muy rápido del Mollerussa. El extremo Lamin ha sido muy astuto, ha robado la pelota y ha batido al portero poniendo el 1 en 0 en el marcador. La primera mitad ha sido bastante accidentada, varios jugadores han tenido que ser atendidos. En el minuto 26, Roger Coll ha podido poner distancia en el marcador, pero se ha chocado con el travesaño y ha evitado el gol. Antes de acabar los primeros 45 minutos, un error defensivo entre Rey y Batalla, ha permitido a Cunha anotar el empate (1-1).

La segunda mitad ha iniciado con una tarjeta amarilla para el lateral del Mollerussa, para Franki. Ha sido una parte llena de imprecisiones, sin jugadas de peligro de ambos equipos. Sólo se han servido varios servicios de esquina. En el último minuto de partido, la Monta ha dispuesto de un uno contra uno, pero entre Batalla y los palos han conseguido salvar el empate. Finalmente, el partido ha acabado sin más ocasiones.

La próxima semana el Mollerussa seguirá buscando los 3 primeros puntos de la temporada y lo hará en el campo del Badalona el domingo a las 17.00.