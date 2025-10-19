Àlex Márquez acaricia el subcampeonato de MotoGP

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

Àlex Márquez se encuentra a un paso de certificar el subcampeonato del mundo de MotoGP después de finalizar en cuarta posición al Gran Premio de Australia celebrado este domingo. El piloto catalán del equipo Gresini Racing tiene ahora 97 puntos de ventaja sobre Marco Bezzecchi, su perseguidor más inmediato a la clasificación general, cuando sólo quedan tres carreras por disputar.

La victoria en Phillip Island ha sido para Raúl Fernández, quien ha conseguido su primer triunfo a la categoría reina. El piloto madrileño del equipo Trackhouse Racing ha dominado con autoridad la carrera desde el primer tercio hasta la bandera a cuadros, superando a los italianos Fabio Di Giannantonio y Marco Bezzecchi, que han completado el podio. Fernández, que no ganaba desde Valencia 2021 en Moto2, se ha convertido en el séptimo ganador diferente de esta temporada 2025.

La carrera, que se ha retrasado una hora por las fuertes ráfagas de viento, ha visto cómo Bezzecchi tomaba el liderato inicialmente, pero tenía que cumplir dos sanciones de 'long lap'. Raúl Fernández ha asumido el mando a la quinta vuelta y ya no lo ha abandonado, imponiendo un ritmo inalcanzable para sus perseguidores. Pedro Acosta, que llegó a rodar en segunda posición, acabó cediendo ante Di Giannantonio, Bezzecchi y el mismo Àlex Márquez.

La situación al campeonato del mundo

El cuarto lugar conseguido por Àlex Márquez le permite avanzar significativamente hacia el subcampeonato. El piloto catalán podría certificar la segunda posición ya el próximo fin de semana al Gran Premio de Malasia, donde sólo necesita mantener una ventaja superior a los 74 puntos que quedarán en juego después de esta cita. Actualmente cuenta con 97 puntos de margen sobre Bezzecchi, lo que le permite ceder hasta 22 puntos y todavía asegurarse matemáticamente el subcampeonato.

El desafortunado fin de semana de Francesco Bagnaia, que finalizó con una caída, ha beneficiado tanto en Márquez como Bezzecchi, que ahora ocupa la tercera posición del mundial. El piloto catalán de Gresini Racing podría acompañar a su hermano Marco en lo alto del podio final del campeonato, consolidando así el gran momento de los hermanos Márquez.

El resto de pilotos catalanes y españoles

Con respecto a los otros pilotos catalanes y españoles, Àlex Rins ha finalizado en séptima posición con su Yamaha, mientras que Pol Espargaró ha acabado décimo con la KTM. El debutante Fermín Aldeguer ha cruzado la línea de meta en decimocuarta posición con su Ducati, sumando así puntos en una nueva aparición a la categoría reina. Joan Mir, por su parte, no ha podido completar la carrera después de sufrir una caída.

El Mundial de MotoGP 2025 afronta ahora la recta final de la temporada con tres grandes premios por disputar: Malasia el próximo fin de semana, Portugal y el cierre en Valencia. La cita de Sepang será clave para las aspiraciones de Àlex Márquez de asegurarse matemáticamente el subcampeonato del mundo.