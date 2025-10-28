Laporta visita al equipo para dar ánimos tras el Clásico

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Joan Laporta visitó ayer la Ciudad Deportiva Joan Gamper, un día después de la derrota del FC Barcelona en el Clásico ante el Real Madrid (2-1). El presidente azulgrana quiso trasladar personalmente su apoyo al cuerpo técnico y a los jugadores tras un resultado que deja al equipo a cinco puntos del líder. Laporta llegó acompañado por el director deportivo Deco y el asesor Enric Masip, aunque no se produjo una reunión formal con toda la plantilla, ya que varios futbolistas ya habían abandonado las instalaciones. Sí coincidió con Hansi Flick y con Lamine Yamal, en un encuentro breve, pero simbólico que el club interpreta como una muestra de confianza en el proyecto.

El equipo disfrutará hoy de descanso y volverá a los entrenamientos mañana, con la vista puesta en el duelo del domingo ante el Elche (18:30). La gran novedad de la sesión de ayer fue la reaparición parcial de Robert Lewandowski, que empieza a dejar atrás su lesión en el bíceps femoral sufrida con Polonia. El delantero realizó parte del trabajo con los suplentes del Clásico y apunta a regresar este fin de semana, en un intento de reforzar un ataque que ha perdido pegada en las últimas jornadas.

También podría volver el guardameta Joan Garcia, quien se recupera de una operación de menisco en la rodilla izquierda. Aunque los médicos no quieren precipitar su regreso, su evolución es positiva y no se descarta que entre en la convocatoria frente al conjunto ilicitano.

La enfermería azulgrana sigue, sin embargo, muy cargada. En estos momentos siete jugadores están lesionados: Ter Stegen, Garcia, Olmo, Gavi, Lewandowski, Raphinha y ahora también Andreas Christensen, quien sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha. El central danés ya fue baja en el Bernabéu aunque no se informó la causa. Ahora, con esta afectación, aunque el club no publicó un parte médico, es seria duda para el próximo compromiso liguero.

Nueve azulgranas, nominados por FIFPro

Cuatro jugadores del Barça masculino (Pedri, Lamine Yamal, Cubarsi y Raphinha) y cinco del femenino (Ona Batlle, Aitana, Alexia, Guijarro y Vicky López) entraron en las respectivas listas de 26 nominados del mejor once del año de FIFPro.

Clara ventaja blanca en los penaltis a favor

El penalti que Szczesny paró a Mbappé amplió aún más la clara diferencia en los penaltis a favor del Madrid en los últimos Clásicos. De las últimas ocho penas máximas en estos duelos, siete han sido a favor del Madrid y solo una para el Barça.

Bartomeu declara por un delito de injurias

Josep Maria Bartomeu aseguró ayer que “en absoluto se habló de crear perfiles falsos” cuando contrató a Nicestream, en su declaración como imputado por un delito de injurias contra Jaume Roures.